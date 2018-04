Quiso anotarse en las escuelas de Norman Briski y Luisina Brando, pero no consiguió vacante. Como no sabía qué rumbo tomar, comenzó a cursar en Avellaneda el profesorado de Educación Física. Dos años después, decepcionado, volvió al negocio familiar, en Valentín Alsina. Pero aquel anuncio en Clarín, donde promocionaban la escuela de Fernando Niembro y Marcelo Araujo, cambió su vida para siempre. "Fui a la primera clase y me di cuenta de que ésa era la profesión que estaba buscando. Tanto que cuando me recibí, me dieron un premio por haber sido el único alumno que no faltó a ninguna clase", rememora Gustavo.