–Y…ganas de salir y hacer lo que no tenés que hacer, como le pasaba a mi papá, también. Obvio que no era por ahí. Por eso fue que Ricardo habló con Rosenfeld adelante mío, le dijo que sabía todo por lo que yo sufría y que no le aconsejaba que fuera contra mí "porque no te va a convenir". Mientras a mí me pedían que tuiteara que no había pasado nada para que a él no lo hostigara la prensa porque tenía que ir a la gala de Caras. El tipo estaba pensando en ir a una gala cuando yo estaba en mi casa llorando porque me obligaban a hacer algo que yo no quería.