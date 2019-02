Entre los extractos publicados, Meghan reprocha al señor Markle que no le haya comunicado personalmente su ausencia en su boda con el príncipe Harry, el pasado 19 de mayo. Algo que él dice no ser cierto. Además, lo acusa de no haber detenido a su hermanastra –Samantha– quien la trató de "trepadora" en numerosas ocasiones, haciéndola sufrir y "derrumbarme en mi interior", como señala.