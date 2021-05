Rambo y John McClane llegan a Call of Duty con la actualización de mitad de temporada

Activision confirmó el día de ayer varios de los rumores que ponían a John Rambo y John McClane -los protagonistas de las series Rambo y Duro de Matar, respectivamente- en los planes de uno de los juegos más exitosos del momento, Call of Duty Black Ops: Cold War. La actualización llega promediando la mitad de la tercera temporada del juego y presenta un crossover que, tras verlo en acción en el tráiler, sienta de maravillas a la estética que maneja el juego de Treyarch.

El mayor atractivo sin duda alguna son los dos Lotes de Operador dedicados a cada una de las estrellas del cine de acción. Se podrán comprar a través de la tienda del juego entre el 20 de mayo y el 19 de junio y sí: se venden por separado. Tanto Rambo como McClane serán operadores por completo nuevos -es decir, que no serán una skin para otros operadores existentes- y sus packs incluyen planos para armas legendarias, insignias y tarjetas de presentación, remates para las ejecuciones, reloj y amuletos de rareza superior.

Pero estas películas no sólo invaden Call of Duty a través de sus protagonistas sino que también se verán representadas en distintos puntos de interés en el mapa de Verdansk, donde transcurre la acción de Call of Duty: Warzone. El más llamativo es la réplica del edificio Nakatomi Plaza, donde tiene lugar la primera película de Duro de Matar. Se trata de un edificio de 5 pisos de altura que encierra en sus adentros una recreación fidedigna que los más fanáticos de la película original sabrán apreciar. Este edificio incluirá misiones exclusivas que recordarán algunas de las escenas de la película, en donde el objetivo final es la bóveda de seguridad del edificio.

El Campo de Prisioneros donde estuvo cautivo John Rambo también dice presente en el mapa, en una recreación que responde a lo visto en Rambo II. Estos campamentos del horror están desperdigados por distintas zonas del mapa y ofrecerán no sólo armamento de calidad, sino que también se podrán recolectar chapas de los soldados caídos para acceder a una recompensa muchísimo más jugosa. También en el aeropuerto se encuentra un Puesto de la CIA, a la usanza de aquel que se utiliza para rastrear a Rambo una vez que se da a la fuga. Su punto fuerte: la capacidad de solicitar la asistencia de un ataque aéreo si es que se cumplen ciertos requisitos previos.

En cuanto a los modos de juego, Poderío es uno de los principales agregados. Se trata de una dinámica de batalla de pelotones en equipos de a 4 jugadores en el escenario de Battle Royale. El círculo que se cierra será menor, contará con cinco fases y no habrá Gulag, sino que tendremos que revivir a los compañeros caídos al recuperar sus chapas identificatorias, o bien en la estación de suministros. Las chapas forman una parte fundamental en la dinámica, ya que también sirven para subir niveles de recompensas y acceder así a distintas funciones de especialistas como máscaras de gas, la posibilidad de volver a lanzarse al mapa y más.

Siguiendo con Warzone, el arco de Rambo se incorpora como racha de bajas. Se trata de un arma letal que sirve tanto para enemigos a pie como también contra vehículos. Presentará la mecánica de tensar la soga para ganar en distancia y contará con munición explosiva. Así mismo, también llegará el esperado cuchillo balístico a Warzone, ideal para ejecutar rivales desprevenidos sin ser detectados ni emitir sonido alguno.

En cuanto al modo multijugador tradicional de Black Ops: Cold War se espera la adición de dos nuevos mapas: Standoff, un mapa mediano de seis contra seis que fue presentado por primera vez en el viejo Black Ops II. Duga es el segundo mapa, que está situado en una nueva región de los Urales, cuya principal característica es su generosa extensión y su habilidad para brindar oportunidades de combate aptas para cualquier tipo de jugador.

Hardpoint Duro de Matar es otro de los modos temporales que se incorporan al multiplayer de Black Ops: Cold War. Es una variante del estilo clásico en donde el objetivo es defender puntos calientes del mapa con el agregado de que habrá un límite de tiempo. Para poder ganar más segundos en el contador se deben registrar bajas enemigas, y si se hacen en forma consecutiva se obtendrán mejoras como velocidad en apuntar, velocidad de movimiento y más. Además de esto, es un modo temático inspirado en una película, por lo que los operadores actuarán de maneras inéditas al ser víctimas de una baja, por ejemplo.

Rambo también tiene su propio modo de juego: Juego de Armas. La premisa es la misma de siempre: llegar a 20 bajas con armas distintas. La diferencia radica en que Rambo potencia todo el armamento y equipo disponible, lo que hace que las partidas ganen en un frenetismo sin igual. Eliminación multiequipo también aporta algo nuevo: una batalla entre diez equipos de cuatro jugadores que deberán combatir en zonas con radiación en constante expansión. Los participantes deberán conseguir el armamento, las rachas de puntos, armaduras y más. El objetivo del modo es ser el último equipo en pie o bien ser el único que pueda tomar el helicóptero en la zona de evacuación.

Posterior al lanzamiento de la actualización llegarán dos armas para Warzone y Black Ops Cold War: el bate de béisbol, el cual constituye una clásica y letal arma para el combate cuerpo a cuerpo, como tambień la pistola AMP63, cuya principal característica es la de ser un híbrido con un fusil de asalto. El apartado de Zombies también tendrá nuevos agregados para Brote: nuevas misiones principales, un evento mundial con recompensas exclusivas y un gran esperado por la comunidad, el modo de juego Cranked 2, en el que la meta es mantener un combo extendido con cada baja de zombies que ocasiona el jugador.

Por último, cabe decir que “Héroes de Acción de los 80” también llegará a Call of Duty Mobile del 20 de mayo al 6 de junio, donde los jugadores deberán acumular eliminaciones para poder convertirse en Rambo o McClane.