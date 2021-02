Estos son los videojuegos que se suman a Xbox Game Pass durante febrero

Con el inicio de un nuevo mes, los sistemas de suscripción de las diferentes consolas actualizan el listado de juegos que ofrecen. Ya se conocieron las novedades que van a llegar durante febrero a Xbox Game Pass, que incorpora siete títulos que van a estar disponibles a partir de la primera quincena.

Los juegos van a llegar en dos tandas. El 4 de febrero se suman tres nuevas opciones: Ghost of a Tale (PC), Project Winter y The Falconeer. Los dos últimos para Android a través de la nube, consola y PC. A partir de la segunda semana del mes, el 11 de febrero, se completa la lista con Final Fantasy XII The Zodiac Age (PC y consola), Jurassic World Evolution (Cloud y consola), Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Cloud y consola) y Wolfenstein: Youngblood (Cloud).

Ghost of a Tale

Este juego que llega para PC es un RPG de acción en el que el protagonista es Tilo, un ratón que busca rescatar a Merra, su amada perdida. Está ambientado en un mundo medieval y el sigilo es uno de los factores más relevantes para que el personaje principal sobreviva.

Project Winter

Este título va a estar disponible en la nube, consola y PC. Es una propuesta multijugador y pueden participar hasta ocho personas en cada partida. La premisa es que los jugadores tienen que recolectar recursos y trabajar en equipo para sobrevivir en un ambiente hostil ambientado en un paisaje helado. Pero también incorpora la figura de los traidores que tienen la misión de impedir que el resto de los participantes completen las tareas que les permiten completar la partida.

Trailer The Falconeer

The Falconeer

Una propuesta que se suma a la nube, consola y PC. Se desarrolla en un espacio ficcional llamado Ursee en el que el jugador va a tener que tomar el rol de un jinete de halcones, la armada de ese universo. La mayor parte del paisaje está ocupado por océanos y es un mundo abierto que se centra en el combate aéreo. El usuario va a poder cumplir misiones mientras explora las diferentes locaciones.

Final Fantasy XII The Zodiac Age

El 11 de febrero este juego va a estar disponible para PC y consolas. Es una remasterización con mejoras tanto visuales de los escenarios y personajes, como de audio destinada a una nueva generación de consolas. Además se redujeron los tiempos de carga y hay nuevas opciones para los jugadores.

Jurassic World Evolution

Los usuarios de Cloud y consolas van a poder acceder a esta propuesta de simulación en la que van a poder crear y gestionar su propio parque temático basado en la franquicia cinematográfica. Además de administrar el nuevo mundo también van a poder crear los dinosaurios que lo habiten.

Stealth Inc. 2: A Game of Clones

Otro título que va a estar disponible para los suscriptores desde el 11 de febrero, en este caso para Android y consolas. Es la secuela de Stealth Bastard: Tactical Espionage Arsehole y el usuario va a encarnar a un clon que tiene que escapar de unas instalaciones a los largo de más de 60 niveles. El sigilo es la principal habilidad a desarrollar.

Wolfenstein: Youngblood

El último juego de la lista va a poder jugarse en Android a través de la nube. Es en primera persona y temporalmente se ubica 19 años después de la historia que presenta Wolfenstein II: The New Colossus. En esta entrega de la saga las protagonistas son Jessica y Sophia Blazcowickz, que tienen que encontrar a su padre que desapareció. Se ubica en la década del 80.

Wolfenstein Youngblood

Los usuarios que estén suscriptos a Xbox Game Pass Ultimate, además, van a tener disponible un nuevo listado de juegos que van a contar con controles táctiles en Android y van a estar habilitados a través de la nube. En total son 13: Donut County, Enter The Gungeon, Fractured Minds, Monster Sanctuary, River City Girls, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, The Walking Dead: A New Frontier Episode 1, The Walking Dead: Michonne A Telltale Miniseries, The Walking Dead: Season Two, The Walking Dead: The Complete First Season, Touhou Luna Nights, What Remains of Edith Finch y Yes, Your Grace.

La actualización, como es habitual, no solo suma títulos, también implica que algunos ya no van a estar disponibles en Xbox Game Pass a partir de este mes. Desde la mitad de febrero, en total cuatro juegos van a abandonar el catálogo de este sistema de suscripción. De Blob (consola), Ninja Gaiden II (consola) y World of Horror (para PC) van a ser retirados desde el 15. Y el 16 de febrero se suma a esa lista Shadows of the Damned (EA Play-Consola).

Seguí Leyendo:

Todos los videojuegos gratuitos que ofrecerán los sistemas de suscripción en febrero

Después de un 2020 récord, el gaming mobile se perfila para sostener el crecimiento de los últimos años

Seis juegos para no perder de vista en febrero de 2021