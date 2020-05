“The Last of Us” es uno de los grandes videojuegos de la última década en la industria gamer mundial, pero en Argentina tuvo un impacto diferente, un plus por la participación del argentino Gustavo Santaolalla compositor de la música del título. Semanas atrás, en una sección dentro de su canal denominada “Los 1001 mundos de Gustavo Santaolalla”, contó detalles acerca de su primer acercamiento al título, cuando se reunió con el director Druckmann y quedó atrapado por la historia. El músico ha compuesto la música también de “The Last of Us II”.