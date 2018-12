Esto fue rápidamente desmentido por la comitiva argentina, y en su conferencia de prensa de cierre, Macri aclaró la situación: "Escuché que iba a tener que elegir (entre los Estados Unidos y China), y no es así. Argentina demostró que somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países. Tenemos una excelente relación con los Estados Unidos, que siempre ha sido el primer inversor extranjero en la Argentina, y tenemos una excelente relación con China. Las versiones de la reunión que tuvimos con mi amigo Donald Trump no son así, no hablamos en esos términos, y Argentina no ve la presencia de China como una amenaza, sino que la ve como una oportunidad de desarrollo para generar trabajo para los argentinos".