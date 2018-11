Patricio del Corro, diputado porteño por el PTS, estaba presente en el momento de los arrestos. Del Corro aseguró en diálogo con Infobae: "Nos avisaron que estaban reteniendo una camioneta con banderas. Llegamos y nos avisaron que los handies no estaban habilitado. Tenemos los papeles. Quedan dos detenidos, entre ellos el apoderado del partido. Me quisieron detener a mí, que soy diputado. La camioneta pertenecía al partido. Y la camioneta siguió. Nosotros los tenemos porque como todos saben se cortan las señales de celulares en las marchas y es más seguro para nosotros tenerlos. Si secuestran los materiales, ¿por qué detienen?"