Christian Domiguez indigné des utilisateurs pour avoir fait de lui un mème après l'ampay d'Aldo Miyashiro

Christian Dominguez est devenu un mème viral après Magaly Medina a diffusé le ampay d'Aldo Miyashiro et Oscar del Portal dans leur programme de spectacles. Et c'est que les utilisateurs ont assuré que les animateurs d'América Televisión avaient rejoint le « club des infidèles », composé du cumbiambero, Mario Hart, entre autres figures de l'émission.

Le couple actuel de Pamela Franco n'aimait pas du tout ces blagues. Cela a été démontré lorsqu'un journaliste de l'émission Estás en Todas lui a demandé s'il avait vraiment dit sur Twitter « Une honte à propos d'Aldo Miyashiro », une capture d'écran qui est rapidement devenue virale sur Twitter.

« Je n'ai pas Twitter. De plus, j'ai eu une fois et comme je ne savais pas comment l'utiliser, j'ai arrêté. Mon seul réseau social que je gère est Instagram et TikTok avec l'aide de mon partenaire et de ma fille, mais très peu », a répondu le chanteur de cumbia à Espacio Sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

IL N'EST PAS D'ACCORD AVEC LES MÈMES

Le chef d'Orchestra Internacional a envoyé un message fort aux internautes, qui n'ont pas hésité à continuer à faire des mèmes à son sujet pour prendre le cas d'infidélité d'Aldo Miyashiro avec humour. Récemment, il a reçu des critiques pour avoir parlé d'ampay dans America Today.

« Je suis mal à l'aise avec la moquerie, le fait que les gens apprécient la douleur des autres. Nous sommes des êtres humains, nous pouvons nous tromper et nous ne pouvons pas juger . Je n'ai pas non plus à les juger, je n'ai pas le droit de le faire. Je suis vraiment désolé. Je vois que les gens se réjouissent du mal, cela me semble très triste », a-t-il dit.

Christian Domiguez indigné par les utilisateurs de Twitter pour avoir fait des mèmes à son sujet | VIDEO : America TV//America Today

CHRISTIAN DOMINGUEZ DONNE SON AVIS SUR AMPAY

Le lendemain de l'ampay d'Aldo Miyashiro et Oscar del Portal, le cumbiambero a évité de parler du scandale. Cependant, il a été encouragé à le faire lorsque Janet Barboza l'a « félicité » d'avoir été assez courageux pour admettre à la télévision nationale qu'il était infidèle à Karla Tarazona avec Isabel Acevedo, contrairement à ses collègues de la chaîne.

C'est ainsi que le Cumbiambero a profité des caméras pour s'assurer que cacher une infidélité est un acte terrible. « On se sent vraiment mal, juste si on pense à la famille. (Infidélité) est injustifiable. Peu importe à quel point on est mauvais dans une relation, ça ne justifie pas que tu fasses ça (être infidèle), surtout si tu as une famille », a-t-il dit.

« Quand je me suis trompé, la chose la plus douloureuse a été ma fille. Ça va être difficile de le sortir de sa tête. Cette conséquence est la plus difficile de toutes. Il faut savoir comment affronter les conséquences et tirer les leçons de ses erreurs. De telles erreurs vous apprennent à ne pas les commettre à nouveau », a ajouté Christian Dominguez.

Christian Dominguez a commenté les ampays d'Aldo Miyashiro et d'Oscar del Portal, indiquant que l'infidélité entraîne de terribles conséquences | VIDEO : América TV/América Hoy

Ses déclarations n'ont pas été ignorées et il a reçu un barrage de critiques sur les réseaux sociaux, où les internautes ont indiqué qu'il était le le moins approprié pour parler d'infidélité. Certains l'ont même qualifié de « frais ». Cela a atteint les oreilles de Dominguez, qui n'a pas hésité à répondre à ses détracteurs.

« Hier, ce que j'ai dit provenait d'une question du psychologue et je le répète encore une fois : une infidélité est injustifiable, que vous ayez raison ou tort avec votre partenaire. Aldo l'a bien dit, on souffre davantage pour la famille. S'il vous plaît, arrêtez de vous moquer et envoyez des informations qui ne sont pas parce que deux ou trois galifardos disent une chose, ils disent tous la même chose », a-t-il dit très agacé.