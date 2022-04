Paco de Anda a comparé Córdova à Pedri et c'est comme ça qu'ils l'ont mis sur écoute dans les réseaux

Le commentateur d'ESPN a provoqué la controverse en affirmant que Cordoue est meilleure que Pedri (Vidéo : Twitter/ @chalitacasar)

Récemment, le commentateur sportif Paco de Anda a joué dans un débat controversé pour les fans de football mexicains en déclarant que Sebastián Córdova avait de meilleures compétences pour collecter des tirs au but que Pedro González, plus connu sous le nom de Pedri.

Son commentaire n'a pas été bien accueilli par le public, si bien que son discours sur les réseaux sociaux est rapidement devenu viral et différents utilisateurs de Twitter se sont moqués de l'analyse de Paco de Anda. Ils ont qualifié l'analyste d'ESPN de « ridicule » et démérité sa carrière dans le journalisme sportif.

La discussion a eu lieu lors d'une diffusion du programme Futbol Picante d'ESPN après que les Tigres eurent battu Toluca 3-0 lors de la 14e journée de la Liga MX. Le thème de Córdova a brillé sur la table du programme en raison du but qu'il a marqué de l'extérieur de la boîte et qui a aidé les félins à gagner.

C'est pourquoi on a commencé à parler de la qualité de l'équipe de jeunes américanistes depuis son arrivée au club UANL (Université autonome de Nuevo León) ; malgré le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup d'activité tout au long du championnat, pour Paco de Anda Córdova, il est un meilleur tireur en dehors de la zone que le Joueur de Barcelone.

Dans un premier temps, il a rappelé ce qui avait été dit lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 où Francisco Sebastian a été comparé à l'Espagnol : « Pedri a été comparé à Cordoue aux Jeux Olympiques, et j'ai dit 'Córdova ne demande pas à Pedri' aux Jeux Olympiques ».

Par conséquent, il a été encouragé de souligner que l'équipe nationale est également au-dessus des capacités sportives du footballeur du Barça. Cela a été indiqué dans le programme ESPN :

Ce point n'a pas été bien accueilli par les différents secteurs des fans, ils se sont donc opposés à l'analyste sportif.

« Comment comparez-vous Cordoue à Pedri ? TOUT SIMPLEMENT RIDICULE ! » , « Peut-être poursuivent-ils la comparaison entre Pedri et Córdova simplement pour vendre, mais il doit y avoir des moyens plus valables de gagner leur pain » et « au Mexique, il y a des journalistes sportifs qui disent que le mexicain est meilleur que l'espagnol. Et que Córdova a à peine 1 but dans ce tournoi, si j'en avais 4, ils le compareraient déjà à Mbappe », étaient quelques-uns des commentaires qui sont devenus viraux sur les réseaux.

Même certains analystes sportifs ont également remis en question la déclaration de Paco de Anda. L'un d'eux était Fernando Schwartz de Fox Sports qui a ironisé le commentaire et a répondu par le message suivant : « Córdova as Pedri. Chicote comme Cr7. Et quel goût de ton milkshake ? »

Juan Pablo Fernández, fils de l'emblématique José Ramón Fernández, s'est également joint à la discussion et, dans une publication, il a fait le point sur ce que le milieu de terrain espagnol a réalisé avec Barcelone et sur ce que fait Córdova dans le L iga MX.

« C'est un blasphème footballistique, Pedri est dans le top 10 mondial aujourd'hui, il a été MVP de l'Euro dernier, il joue dans la deuxième meilleure ligue de la planète, il est le partant incontesté de Barcelone et une puissance comme l'Espagne, le gars est un crack. Córdova est banquier en Liga MX », a-t-il posté sur son compte vérifié.

Jusqu'à présent, les chiffres de Córdova avec les Tigres reflètent son absence dans le onze partant de Piojo Herrera puisqu'il n'a disputé que quatre matchs comme partant et en sept matchs, il a changé. Depuis le début du tournoi, un seul score a été enregistré, ce qui a déclenché tout le débat sur ESPN.

CONTINUEZ À LIRE :