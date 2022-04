Lis Vega continuera à subir des opérations esthétiques : « Non pas qu'ils allaient les embrasser »

Lis Vega a partagé que tant qu'elle aime son apparence, elle continuera avec les modifications

Lis Vega surprend ses fans depuis des années avec diverses modifications et chirurgies esthétiques. Cependant, depuis 2019, elle a reçu de nombreuses critiques tant sur les réseaux sociaux que dans ses proches.

Lors d'une rencontre avec un groupe de reporters, l'actrice cubaine a révélé que la critique lui semble déjà une affaire usée et elle s'est même comparée à des artistes comme Michael Jackson ou les sœurs Kardashian, Lis soutient que si les gens l'admirent, ce sera pour son travail peu importe à quoi elle ressemble.

« C'est un sujet tellement banal, c'est-à-dire qu'au final, c'est mon corps, personne n'est affecté par ce qu'il me fait, ce que je ne fais pas (...) Je pense qu'à la fin tout le monde, les gens qui vous admirent parce que vous êtes un artiste, vous admireront pour ce que vous faites », a-t-il lancé à Eden Dorantes.

Dans cette interview sur son apparence et ses critiques, l'actrice de feuilletons tels que Word of a Woman, Love Heart et Duelo de Pasiones a détaillé que si elle l'exigeait, elle ferait des chirurgies et des soins de beauté chaque année et encore moins. Sa seule priorité, c'est qu'elle s'aime bien.

« Quel est le problème ? , c'est ma décision, j'aime tellement ça que je recommence tous les 8 mois et surtout mes parents ou des amis que j'adore qui me disent 'tu es très exagéré', parce que j'aime ce que je vois »

De plus, elle a clairement indiqué que ses décisions concernant son apparence ont contourné les commentaires et les critiques des amis et de ses propres parents.

Il a également raconté que certaines de ses chirurgies étaient nécessaires même pour la santé, « J'ai mis (de l'acide hyaluronique) sur mes lèvres parce que j'avais une cicatrice au théâtre, du hyaluronique est venu, la science est venue, la partie scientifique est utilisée pour beaucoup de choses et la vérité n'a pas d'importance pour moi, tout le monde, ni qu'ils allaient l'embrasser », a-t-il dit avec des rires.

Sur son compte Instagram, l'actrice a souligné que son existence représente sa véritable façon d'être et qu'elle est très à l'aise avec son apparence, en outre, elle a écrit qu'elle « embrassait » ce qu'elle a appris à laisser place à différentes expériences.

« Quand on sait vraiment qui on est, on ne veut rien d'autre que d'y rester pour toujours, dans la conscience infinie de son être #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre Un jour, il clôturera son cycle et un autre sera sur le point de commencer, embrassera ce qui a été appris et ouvrira les bras au nouveau #goodnight #lapoetadelourbano #mexico » a été lu sur son compte officiel de ce réseau social il y a un jour.

Récemment, l'actrice cubaine a célébré le succès de son compte sur la plateforme OnlyFans et sa prochaine apparition dans un magazine destiné au public masculin.

La danseuse a affirmé recevoir des profits considérables sur la plateforme de contenu exclusif et a admis qu'en plus des gains, elle est aussi heureuse de pouvoir faire plaisir à ses abonnés qui ont fait d'elle un « sex-symbol » au fil des ans.

Lis a commencé son rôle de modèle de plate-forme de contenu au milieu de la pandémie pour faire face aux dépenses, mais elle l'a maintenant aidée à maintenir son style de vie, puisqu'elle a assuré qu'elle ne dépendait d'aucun homme, donc en tant que femme indépendante, elle doit générer ses propres revenus.

« Je m'en sors très bien, c'est arrivé à un stade de la pandémie, quand j'ai dû apporter de la nourriture à ma famille, je n'ai pas de partenaire, personne ne me soutient et c'est comme un magazine pour hommes, mais sur la plateforme, je télécharge ma photo par mois, les gens paient leur paiement mensuel et c'est du contenu exclusif », a-t-il déclaré sur le programme De de première main.

