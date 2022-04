L'histoire de la mort, des sévices et des massacres d'El Frontón, la prison proposée pour recevoir des condamnés pour viol au Pérou

Mardi, la membre du Congrès du Cambio Democrático (anciennement Ensemble pour le Pérou), Isabel Cortez, a déclaré à la presse que le prison connue sous le nom d'El Pediment. Il a proposé que les personnes reconnues coupables de viol et de meurtre soient envoyées et purgent « la prison à vie sans avoir la jouissance d'avoir », car les personnes qui commettent ces actes ne devraient pas aller dans une prison commune et bénéficier de tous les avantages de la loi.

« El Fronton doit être rouvert et envoyé à ceux qui violent, assassinent, les envoient là-bas pour y purger la prison à vie, sans bénéfice. À l'exception de l'actuelle, les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité ont de nombreux avantages », a-t-il déclaré lors d'une conversation avec PBO Digital. En outre, il était d'avis que les personnes reconnues coupables de ces crimes purgeaient leur peine sans réduire leur peine.

Cependant, beaucoup ne connaissent pas cette prison appelée El Fronton. On se souvient de cet endroit pour l'émeute du 18 juin 1986, sous l'administration de l'ancien président Alan García, qui a fait 118 morts.

SUR LE FRONTON

Il est situé sur une petite île de l'océan Pacifique, près de la côte péruvienne, dans la ville de Callao. Après avoir été inhabitée pendant des siècles, une prison a été construite au début du XXe siècle pour loger les prisonniers, en particulier les criminels les plus dangereux de l'époque. Même des politiciens tels que l'ancien président Fernando Belaúnde Terry ont également été arrêtés dans cette prison. Dans son cas, cela s'est produit en juillet 1962 après avoir mené une manifestation depuis Arequipa contre le gouvernement de l'époque de Manuel Prado Ugarteche.

Cependant, le Fronton est connu pour l'un des cas les plus sanglants de l'histoire récente du Pérou. Et à ce jour, il existe différentes versions de ce qui s'est réellement passé à cette époque, au point de discréditer le gouvernement de l'époque.

EL MOTIN DE 1986

Années 80. Au milieu du terrorisme au Pérou et avec la présence du Sentier lumineux et du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, le premier gouvernement d'Alan García est arrivé, à la recherche de l'Apra pour représenter l'héritage de Victor Raúl Haya de la Torre.

Le 18 juin 1986, une mutinerie synchronisée a commencé dans la prison d'El Fronton. Tout a commencé dans le Pavillon bleu de l'île pénitentiaire. Des dizaines de prisonniers y sont morts, qui ont été exécutés sous prétexte d'une révolte de prisonniers qui résistaient à un transfert dans une prison de haute sécurité comme Canto Grande.

Se sabe que habría presencia de simpatizantes a Sendero Luminoso en El Frontón y que habían convertido pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Foto: Revista Caretas.

Les événements se sont produits simultanément au point que l'on pensait qu'il y avait eu une planification préalable, car les prisonniers, selon le magazine Caretas, avaient des armes créées pour réclamer de meilleures conditions de détention, la reconnaissance du statut des prisonniers politiques et la dissolution de l'INPE.

Le magazine mentionne qu'à 10h ce jour-là, le président Alan García a appelé à une réunion d'urgence avec le Conseil des ministres et les forces armées pour, peu après, révéler par l'intermédiaire de son vice-ministre de l'Intérieur, Agustín Mantilla, les mesures énergiques qui seraient prises si les prisonniers ne se rendaient pas . Après le dialogue, le commandement conjoint et des membres de la Garde républicaine ont pris le contrôle de la situation.

Puerto del penal en El Frontón. Foto: Revista Caretas.

Dans la prison d'El Fronton, la marine est entrée en action car les prisonniers ont retenu en otage trois membres de la Garde républicaine. Dans l'après-midi du 18 juin, Agustín Mantilla est arrivé à la prison, a-t-il précisé, sur ordre d'Alan García lui-même. Le sous-ministre a ordonné la suspension du dialogue avec les détenus, malgré les reproches des autorités judiciaires. Le directeur de la prison, le juge et le procureur ont protesté contre la présence des marins sur les lieux.

Vista exterior del penal durante el amotinamiento (Foto:VÍCTOR CH. VARGAS/Revista Caretas)

MASSACRE AU LEVER

Selon la version de la Commission vérité et réconciliation, le massacre s'est produit à 3 heures du matin et avec des armes traditionnelles, des bazookas, des mortiers, des dynamites et des explosifs, ils ont démoli le Pavillon bleu. Les détenus qui se sont rendus ont été emmenés dans « les bains », une zone où les survivants ont déclaré avoir tué des prisonniers à coups de feu et à la baïonnette. Selon les estimations, 113 prisonniers sont morts, la plupart ont été torturés et exécutés. Mais il y avait aussi des personnes disparues.

Junio 1986: Destacamento militar en la isla de El Frontón. Foto: Revista Caretas

TÉMOIGNAGES DE CE QUI S'EST PASSÉ

Carlos Castillo Vega, ancien marin, accusé et collaborateur efficace, a déclaré à la Commission vérité et réconciliation que l'ordre donné était d'exécuter les subversifs, et que s'il y avait des survivants, c'était à cause de l'arrivée du président du Sénat à l'époque, Armando Villanueva, car à son arrivée, ils « ne pouvaient plus toucher » les prisonniers.

Donde termina el sendero. El frontón reabre sus puertas. Foto de la llegada del segundo contingente de presuntos terroristas a la otrora tétrica isla-prisión. Foto: Revista Caretas.

Des membres de la Garde républicaine ont souligné que les actions d'anéantissement avaient été prises par le président Alan Garcia lui-même. D'autre part, d'autres témoignages ont indiqué à La República en 2003 qu'Agustín Mantilla était sur les lieux de l'opération, et ils ont donné un détail : ils disent que la marine lui a remis un opérateur radio pour communiquer avec un supérieur, qui lui a donné des ordres.

« Nous ne savons pas à qui Mantilla a rapporté les faits. Un opérateur radio lui a été assigné. J'étais tout le temps avec un émetteur radio à la main, donnant un compte rendu de ce qui se passait », a déclaré l'un d'eux à La República.

CONTINUEZ À LIRE