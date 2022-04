Le criminel surnommé le « monstre Chiclayo », Juan Enríquez García, avait été condamné à 9 mois de détention préventive pour avoir enlevé et abusé sexuellement une fillette de trois ans à Lambayeque. Cependant, lundi soir dernier, il a reçu l'ordre d'être transféré à la prison de Callapalca à Tacna.

Enríquez García, 48 ans, était détenu à la prison de Picsi. Cependant, comme les prisonniers de ce pénitencier l'avaient menacé de mort, il a été décidé qu'il serait transféré dans la prison situé dans les montagnes de Puno et Tacna. Cette prison est située à 4 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, étant le plus haut centre de détention du monde.

Le ministre de la Justice, Felix Chero, a confirmé que cette décision avait été prise après évaluation par le président de l'Institut national pénitentiaire du Pérou (INPE).

Selon les proches des prisonniers de la prison de Picsi, ils espéraient « accueillir » Enríquez García. « Nous allons lui faire payer pour les dégâts qu'il a causés, nous aussi sommes parents et nous avons des enfants, et c'est le mal. Nous vous attendons, nous allons vous accueillir chaleureusement », l'ont-ils prévenu, selon le journal Trome.

« Monster of Chiclayo » : les aveux scandaleux de l'homme qui a scandalisé une fille | VIDEO : América TV

MALAISE DANS LA FAMILLE

Cependant, la nouvelle n'a pas été bien accueillie par le père de la victime, qui a déclaré que le criminel devrait faire l'objet d'une enquête et d'un procès au même endroit où il a commis le crime. Il a estimé que les autorités pénitentiaires auraient dû laisser Enríquez García avec le reste des détenus de la prison de Chiclayo « afin qu'il puisse ressentir ce qu'il a fait à ma fille ».

Dans un entretien avec Exitosa, le père du petit Damaris a réagi à la proposition du pouvoir exécutif d'imposer une castration chimique contre le criminels et tous les violeurs de mineurs, et n'était pas très favorable à cette mesure. Il a exigé la peine de mort contre Juan Antonio Enríquez García pour avoir commis le crime qui a non seulement indigné la région, mais tout le pays.

Il s'est dit au courant de la proposition de l'exécutif, mais a estimé que cette « peine », ni la réclusion à perpétuité, suffiraient à réparer tous les dommages qu'il a causés à sa fille.

« Je vais au travail pour nourrir ma fille. (Imaginez) venir la trouver dans ces circonstances. Si cela ne tenait qu'à moi, je ferais le pire, mais j'essaie de rester calme pour le bien de ma fille. J'ai entendu dire qu'ils voulaient lui appliquer une castration chimique [...] il vaut mieux le faire souffrir puis le tuer », a-t-il dit.

« Ils vont le garder enfermé toute sa vie, avec ses trois repas, bien endormi ; tandis que l'un d'eux continue à travailler pour pouvoir nourrir ma fille », a-t-il ajouté.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich fueron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. | Foto: Andina

LA VISITE DE PEDRO CASTILLO

Le président Pedro Castillo s'est rendu à l'hôpital Almanzor Aguinaga Asenjo, à Chiclayo, où la petite fille est en convalescence. Le père a précisé que sa conversation avec le président a duré 5 minutes.

« Il est venu nous apporter son soutien et nous a dit qu'il allait accélérer le processus judiciaire pour que cette personne paie ce qu'elle mérite. C'était une chose très courte (le dialogue), mais il nous a conseillés », a-t-il déclaré à RPP Noticias le même 15 avril.

Ce mardi 19 avril, lors d'entretiens avec Exitosa, le père de la petite fille a donné plus de détails sur la visite du président.

« Il est venu voir l'état du bébé et m'a demandé comment ça se passait, mais je n'ai pas entendu son soutien. Il est juste venu demander et a dit qu'ils allaient faire marche arrière avec la question psychologique, tout ça », a-t-il dit.

Ainsi, elle a expliqué que sa petite fille a déjà subi deux interventions chirurgicales et qu'elle est actuellement stable, mais qu'on ne lui a pas encore donné de date de sortie.

« Ma fille est stable, chaque jour je la vois de plus en plus heureuse. Il va mieux, Dieu merci, et maintenant il se remet des opérations qui lui ont été faites », a-t-il dit.

CONTINUEZ À LIRE