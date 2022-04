Daniel Martínez a terminé cinquième de la Flecha Wallon 2022, Dylan Teuns a remporté la victoire

La Flecha Valona 2022 avait une gamme de luxe pour ce mercredi 20 avril, avec à nouveau deux de ses meilleurs vainqueurs de ces dernières années : Alejandro Valverde de l'équipe Movistar qui a remporté 5 victoires là-bas et l'actuel double champion du monde Julian Alaphilippe du Quick Step Alpha Vinyl qui compte trois éditions.

En outre, le double champion du Tour de France Tadej Pogacar a remporté le match avec le vainqueur de l'édition 2020 de la compétition belge, Marc Hirschi au nom de l'équipe Emirates des Émirats arabes unis. Bien sûr, plusieurs coureurs sont arrivés avec l'intention de gagner la course comme l'Anglais Tom Pidcock des Ineos Grenadiers, mais cette fois, il n'était pas au courant de la retraite au milieu de la compétition.

La course proposait 202,1 km entre Blegny et Mur de Huy, au cours du parcours il y avait plusieurs pistes dont plusieurs coureurs très forts avec leurs équipes ont profité. Les conditions de course ont provoqué une tension très élevée chez les cyclistes et certains sont tombés, comme ce fut le cas du vainqueur colombien Anacona d'Arkea Samsic qui était un grégaire de Warren Barguil.

D'autres coureurs ont subi des dommages mécaniques tels que Remco Evenepoel de Quick Step Alpha Vinyl, Tadej Pogacar de l'UAE Team Emirates et Michal Kwiatkowski d'Ineos Grenadiers. Peu à peu, certains coureurs ont quitté le match classique tandis que l'équipe se dirigeait vers la ligne d'arrivée.

Les meilleures équipes qui avaient des astuces pour se battre pour la victoire du jour ont tiré le peloton à un rythme élevé pour épuiser leurs adversaires tout en essayant de réduire le temps aux cyclistes évadés, qui avaient plus d'une minute et demie d'avance sur l'équipe de favoris.

Le Cundinamarquis Daniel Martinez d'Ineos Grenadiers est resté avec le groupe principal en attendant de faire exploser une stratégie avec son équipe, tout en aidant Lotto Soudal dans la poursuite de l'évasion.

Les cartes ont été jouées depuis le milieu du parcours alors qu'il semblait que les équipes étaient déjà déterminées à réduire la distance avec les hommes qui voyageaient devant et pensaient jouer la course presque à la ligne d'arrivée.

Le grand vainqueur après une très forte attaque du Belge Dylan Teuns de Bahreïn Victorious, qui a soumis l'Espagnol Alejandro Valverde de l'équipe Movistar dans les derniers mètres au but et lève ainsi les bras et laisse le vétéran coureur de Murcie à la deuxième place, tandis que le Russe Aleksandr Vlasov de Bora a pris la troisième place hansgrohe suivi à la 4e place par le champion du monde Julian Alaphilippe de Quick Step Alpha Vinyl et à la 5e place par le Colombien Daniel Felipe Martínez d'Ineosa à 7 secondes du vainqueur.

Le Cundinamarquis continue de surprendre les fans avec son formidable niveau sportif cette saison au cours de laquelle il a gagné beaucoup de confiance en lui-même pour être le leader de l'une des meilleures équipes du monde. Daniel s'est inscrit pour concourir pour le titre avec les meilleurs dans ce type de parcours, y compris Tadej Pogacar qui a terminé à la 12e place.

Pendant ce temps, Rigoberto Urán d'EF Education EasyPost est entré dans la 42e case avec 51 secondes de retard sur Teuns, tandis que le vainqueur d'Arkea Samsic, Anacona, a atteint la 85e place en plus de 3 minutes. Le jeune coureur colombien Jesús David Peña du BikeExchange est entré en 139e position avec plus de 19 minutes de retard sur le champion du Walloon Arrow, parvenant ainsi à terminer sa troisième des cinq compétitions qu'il a disputées lors de sa première saison en tant que professionnel en Europe.

