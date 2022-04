Viral sur TikTok : un couple victime d'un accident à Laguna Parón et vit des minutes de terreur

Pâques a été l'occasion pour de nombreuses personnes de visiter de nouvelles destinations. Plusieurs touristes nationaux et étrangers se sont rendus à l'intérieur du pays pour en savoir un peu plus sur les merveilles du Pérou. . Cependant, certains d'entre eux n'ont pas eu beaucoup de chance et c'est le cas d'un couple qui a connu des moments de terreur en tombant à Laguna Parón, à Áncash.

Ce lagon est l'une des attractions touristiques les plus importantes de la région et se trouve exactement dans la province de Caraz. Sa beauté naturelle la rend unique parmi les autres merveilles de la région.

Deux touristes ont décidé de se rendre à Laguna Parón et ont loué du matériel pour le kayak en couple. N'oubliez pas que cette pratique est un sport qui doit être supervisé par des professionnels et plus encore dans des lieux naturels comme celui-ci pour éviter tout dommage au patrimoine naturel.

Le couple de touristes ramait à l'intérieur du lac, quand soudain le radeau a fini par se retourner et les deux se sont retrouvés couverts par les eaux du lac et avec le bateau sur le dessus. Les autres touristes qui regardaient cette scène étaient terrifiés et inquiets pour les personnes touchées.

Immédiatement, vous pouvez voir qu'un villageois va dans son kayak pour les aider et un autre local sur son bateau aussi. Heureusement, ils ont réussi à sauver les deux personnes qui portaient un gilet de sauvetage.

Plusieurs utilisateurs ont critiqué cette pratique à l'intérieur du lagon, car il est considéré comme un site du patrimoine national depuis 2010. D'autres ont indiqué qu'il n'y avait aucun contrôle pour l'entrée et la sécurité des visiteurs et certains étaient heureux d'avoir été aidés à temps, car la température et la profondeur du lieu sont extrêmes.

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

Comme vous le savez, la Laguna Parón a une température de 6° C. Pour l'atteindre, il faut marcher une heure et demie en moyenne, puisqu'elle se trouve à 4 185 mètres d'altitude et à 76 mètres de profondeur.

Vidéo sur l'accident :

