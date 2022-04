Mettre fin au bureau du procureur et réformer le bureau du procureur : les propositions de Sergio Fajardo pour s'attaquer à la corruption

L'un des principaux piliers de Sergio Fajardo pendant sa campagne à la présidence a été la lutte contre la corruption. À plusieurs reprises, le candidat de la Coalition Centro Esperanza a déclaré que le clientélisme était l'un des principaux problèmes politiques du pays et qu'il chercherait donc à atteindre la Casa de Nariño d'une « manière différente et gratuite ».

Au milieu de cette conjoncture, Fajardo a été l'un des demandeurs qui a reproché à Gustavo Petro d'avoir signé un document devant un notaire dans lequel il s'engageait ne pas exproprier les terres des Colombiens. Il a également dénoncé Federico Gutiérrez, candidat de l'équipe pour la Colombie, qui a donné une conférence de presse sur la périphérie de ce centre pénitentiaire à se référer au terme « pardon social » et à ses propositions sur la corruption.

« C'est l'un des jours les plus absurdes dans le contexte de la campagne électorale. « Fico » va et se tient devant la prison de La Picota et y fait une annonce dans les médias. Petro, comme vous le pensez, doit signer chez un notaire pour dire qu'il ne va pas exproprier. Pathétique », a déclaré Fajardo à l'opinion publique.

Au cours des dernières heures, le candidat de la Coalition Centro Esperanza a révélé qu'en cas d'imposition aux élections présidentielles, le 8 août, une réforme de la justice serait déposée devant le Congrès de la République. Il comportera quatre points centraux et cherchera à résoudre les problèmes de corruption dans le pays.

1. Le procureur général de la nation sera choisi par la Cour suprême de justice sur la base d'une liste qui sera le résultat des trois meilleurs résultats d'un concours de mérite qui sera organisé par la faculté de droit la plus qualifiée du pays. « Les candidats devront être des spécialistes du droit pénal », a déclaré l'ancien gouverneur d'Antioquia.

2. Suivant les postulats de Juan Manuel Galán, ancien candidat à la présidence pour le Nouveau libéralisme, Fajardo a proposé qu'il soit nécessaire de supprimer le Bureau du Procureur général de la nation : « Les fonctions du ministère public seront assumées par le Bureau du Médiateur et celles de contrôle disciplinaire par une unité spécialisée du Bureau du procureur général de la nation ».

3. Une autre section pertinente est que le contrôleur général de la République sera choisi par le Conseil d'État à partir d'une liste « avec les trois meilleurs scores dans un concours de mérite qui sera organisé par la faculté de droit la mieux notée du pays ».

4. Enfin, le maire de Medellín a déclaré qu'il était nécessaire d'éliminer les contrôleurs territoriaux. Selon sa proposition, le contrôle fiscal des départements et des municipalités « sera effectué par le Bureau du contrôleur général de la République ».

« Sans surveillance indépendante, il n'y a pas de véritable lutte contre la corruption. La corruption a envahi des entités essentielles à la transparence et aux garanties dans le pays. Il est nécessaire d'avoir une administration de la justice et des organes de contrôle vraiment indépendants, impartiaux et transparents », a-t-il déclaré.

Fajardo estime qu'avec certaines de ces mesures, l'État peut économiser environ 2,5 milliards de pesos. Ces ressources peuvent être allouées à d'autres secteurs pertinents pour votre campagne, tels que l'éducation.

Pour l'instant, le candidat du Hope Center continuera à recueillir le soutien de divers secteurs politiques pour le premier tour présidentiel. L'objectif est d'inverser la tendance affichée dans les enquêtes jusqu'à présent.

