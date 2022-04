Jorge Romero Herrera, coordinateur du banc du Parti d'action nationale (PAN) à la Chambre des députés, s'est élevé contre les groupes parlementaires de la Quatrième Transformation pour avoir approuvé le Loi minière sans discussion.

Avant que l'initiative envoyée par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ne soit approuvée, le PAN, accompagné des dirigeants du Révolution institutionnelle (PRI) et de la Révolution démocratique (PRD), a expliqué qu'ils voteraient par abstention en conséquence en raison de la manière dont le processus législatif était présenté.

Dans le même ordre d'idées, le panista a souligné que l'action était une sorte de vengeance de la part du « parti au pouvoir », car la veille, ils n'avaient pas obtenu les votes nécessaires pour adopter la réforme électrique.

La oposición celebró que pasó la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

En plus de ce qui précède, il a dénoncé le fait que Morena, le Parti travailliste (PT) et le Parti écologiste vert du Mexique (PVEM), ne souhaitaient pas partager pleinement l'opinion avec le reste des membres de la législature de LXV.

« Ils ne voulaient pas nous faire connaître cette opinion et quels que soient sa substance et son contenu, ils ont tort s'ils pensent que dans l'opposition, nous allons répondre au caprice, au caprice et au temps qu'ils veulent, pour commencer », a déclaré le panista aux médias.

AMLO mandó una propuesta para modificaciones a la Ley Minera (Foto: Facebook/Miguel Torruco Garza/Presidencia/Cuartoscuro.com)

Pendant ce temps, lors de la session plénière et lors de la discussion des amendements à la loi minière, le législateur Anuar Roberto Azar Figueroa a souligné que, du point de vue du parti bleu et blanc, il s'agit de maintenir la volonté d'un seul homme : le président de la République.

En outre, lors de son discours, il a jugé que le président mexicain aurait clairement indiqué que s'il ne pouvait pas « gagner » dans le domaine législatif, il voulait « l'arracher ».

Enfin, il a appelé les législateurs du 4Q à ne pas agir comme des fanatiques, mais à affirmer leur rôle de représentants populaires qu'ils sont.

Santiago Creel también cuestionó las modificaciones a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Un autre critique de la situation a été celui du vice-président du conseil d'administration de la Chambre des députés, Santiago Creel, qui s'est interrogé sur la différence entre la réforme de l'électricité et la loi minière.

Il a indiqué que dans le premier cas, il s'agissait d'une discussion qui a pris plus de sept mois ; alors que les amendements de ce jour n'étaient pas en séance plénière ou 24 heures, il a donc souligné qu'il s'agirait de modifications sans aucune analyse.

Enfin, il a souligné que les débats au Congrès de l'Union doivent toujours passer par un processus de débat et des étapes qui leur sont propres ; cependant, il a réitéré que cela n'était pas possible car « Morena ne voulait pas débattre ».

« Avec la réforme de l'électricité, plus de 7 mois d'analyse se sont écoulés et MORENA n'a pas voulu débattre. Maintenant, ils veulent rapidement approuver une réforme juridique sans aucune analyse. Tout débat doit nécessiter une étude et se conformer aux étapes législatives »

La oposición cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Eléctrica (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

Enfin, Cecilia Patron, secrétaire générale du PAN, a rappelé que les trois groupes parlementaires d'opposition avaient décidé de ne pas participer à la discussion parce que le Mouvement de régénération nationale (Morena) et ses alliés n'avaient pas permis une discussion approfondie.

Il a également souligné que, de son point de vue, il s'agissait d'une initiative qui ne payait qu'à la rhétorique du gouvernement fédéral, car le lithium appartient déjà à l'État mexicain.

