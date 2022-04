Jordan Guivin sur son moment à Toros Celaya : « Vous ne savez pas qui pourrait vous regarder »

Cela fait un peu plus de quatre mois que Jordan Guivin a décidé de signer avec Toros Celaya de la Liga Expansión MX et grâce à ses efforts, le travail s'est éloigné de son pays.

Et précisément sur la base de son travail, il y a quelques jours, son nom a fait les gros titres au Pérou, pour son premier but sous le maillot du Toros Celaya contre le Venados CF, qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale de la MX Expansion League.

Pour cette raison, Infobae a appelé Jordan Guivin pour nous parler de son présent à Toros Celaya et nous donner plus de détails à ce sujet.

« Je suis très content car je sais que je contribue à l'équipe. De plus, je suis content parce que les choses se passent bien pour moi, maintenant le but a été marqué et je suis heureux que l'équipe technique soit à l'aise avec ma performance, tout comme le club », a commenté Jordan Guivin en exclusivité à Infobae.

Il a ensuite donné des détails sur son premier but au Mexique avec le maillot Toros Celaya. « J'ai osé le frapper parce que je pense que si je donnais une touche trop, ils sortiraient là pour me faire pression et voler ma balle. Un tir puissant est sorti et grâce à Dieu est devenu un but qui nous a donné la victoire », a-t-il ajouté.

« À l'époque, comme je vous l'ai dit, c'est une excellente opportunité d'être ici au Mexique, de jouer dans un grand club, la vérité est que je suis très heureux d'être ici, car ils m'ont traité de la meilleure façon depuis mon arrivée et c'est une vitrine d'être dans une équipe de première division du Mexique ou de tout autre pays, et c'est une belle expérience que je vis, puisque c'est un football très intense, je me suis adapté de la meilleure façon, mes statistiques sont bonnes et chaque match j'essaie d'en tirer le meilleur parti parce que vous ne savez pas qui pourrait vous regarder », a déclaré Jordan Guivin à ce média.

Analysez son moment avec Toros Celaya

« Je pense que je suis dans un bon moment, dans un football différent et je me suis adapté de la meilleure façon. En outre, le personnel d'entraîneurs, le manager José Hanan, le président « Chino » Benavides, des personnes qui m'ont donné cette confiance et l'opportunité d'être ici m'ont fait confiance. Je remercie également mon représentant Raúl Arrese et la vérité est que j'ai l'impression de faire un grand pas en avant, mais je n'ai toujours pas l'impression d'être dans un grand moment, cependant, j'essaie de faire face aux choses pour que ce grand moment soit atteint et donne toujours à cent pour cent. Je suis content qu'on m'ait donné le but parce que je le cherchais et à partir de maintenant, avec cette mentalité selon laquelle d'autres buts viendront à tout moment. »

« J'ai eu 10 matches de départ, j'ai dû participer ou commencer, une fois que j'étais initialiste, je n'ai pas quitté le poste parce que j'ai donné 100 pour cent, parce que lorsque les opportunités se présentent, nous devons en profiter et je pense que nous sommes tous importants dans ce que nous avons à faire sur le terrain et la vérité est que le coaching le personnel s'est très bien comporté avec moi, cela m'a donné l'assurance que je peux me sentir libre sur le terrain. Ils me demandent d'avoir beaucoup de possession du ballon et que le ballon passe toujours entre mes pieds. Je suis heureuse parce que c'est ce que j'aime le plus, mais quand tu dois courir, je le fais sans problème, parce que parfois il y a des matchs où la titularisation ne devient pas une arme et où il faut courir. Donc, dans cet aspect, ça m'aide aussi parce que les joueurs d'élite ne sont pas seulement avec le ballon, mais dans la partie physique », a-t-il ajouté.

À notre tour, nous l'avons interrogé sur ce qui lui manque pour être un joueur d'élite, ce à quoi Jordan Guivin a répondu. « Pour être un joueur d'élite, je dois continuer à améliorer ce dans quoi je suis bon et ce que je n'ai pas besoin de continuer à régler. La question du but, comme je vous le dis, est trop importante pour ma position, la question du laissez-passer, c'est quelque chose de naturel que j'ai qui ne me coûte pas cher. La question des transitions peut être un peu, mais ici au Mexique, je l'ai beaucoup améliorée. Le mot d'ordre est de pouvoir atteindre la Première Division avec le club, mais c'est avec le travail », a-t-il déclaré en exclusivité à Infobae.

L'équipe nationale péruvienne

Ricardo Gareca, entraîneur de l'équipe nationale péruvienne, a souligné à plusieurs reprises que chaque joueur ayant une continuité dans son équipe avait une chance dans le bicolore. Par conséquent, nous avons demandé à Jordan Guivin s'ils avaient communiqué avec lui depuis Videna. « Pour être honnête, je n'ai pas encore eu de communication, mais j'espère l'avoir à un moment donné, car c'est un rêve que je fais et je me bats tous les jours. J'espère que cela m'arrivera parce que j'ai travaillé pour cela et c'est un rêve que j'ai beaucoup envie de porter le blanc et le rouge comme je le faisais quand j'avais 15 ans, 17 ans et les moins de 23 ans. La vérité, c'est que je serais très heureux d'être dans l'équipe senior, mais pour cette opportunité, il faut me préparer », a-t-il souligné.

« Je ne regrette pas la décision que j'ai prise, j'ai senti qu'il était temps de partir et le Toros Celaya, l'Expansion League, a eu lieu et j'en profite de la meilleure façon. Comme je vous le dis, vous ne savez pas qui pourrait vous regarder et c'était un défi pour moi, le jour où je suis arrivé et j'ai regardé les joueurs qui étaient là et vous avez pu voir la différence. J'ai vu l'intensité et à ce moment-là j'ai pris une décision importante car cela va m'aider à partir de maintenant, car le football moderne est très intense et j'essaie le ballon. Dieu merci, j'y travaille et on constate que j'ai amélioré l'intensité avec le GPS et les chiffres qu'il génère. Je suis reconnaissant de l'opportunité qu'ils m'ont donnée », a déclaré Jordan Guivin à Infobae.

