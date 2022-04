C'était la présentation de Karol G à Coachella : « Je suis très heureux et fier de représenter mon pays »

Singer Karol G attends the Billboard Women in Music Awards at YouTube Theater in Inglewood, California, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni





Le Colombien Karol G s'est présenté ce dimanche au Coachella Festival 2022, à Indio, en Californie, et a laissé bouche bée les milliers de participants qui ont apprécié ses chansons, ainsi qu'un hommage inattendu du Colombien à plusieurs artistes emblématiques de la musique latine, dont Ricky Martin et son compatriote Shakira.

La Colombienne a commencé son spectacle en interprétant « El makinón » et « Mi cama », deux tubes qui ont marqué sa carrière de chanteuse et l'ont fait connaître auprès du public international. Plus tard, il se réjouit de « Bichota » et « Ahora me llama », une chanson pour laquelle il a collaboré avec Bad Bunny, l'un des artistes les plus importants du moment.

Cependant, la température du festival a commencé à monter lorsque DJ Tiësto est apparu sur scène de manière surprenante et a accompagné son collègue avec « Ne soyez pas timide », une collaboration qu'ils ont publiée il y a quelques mois.

Une autre surprise que Karol G a préparée pour Coachella a été l'invitation de Becky G, avec qui elle a joué 'Mamii', une chanson qui est devenue un hymne pour de nombreuses femmes et qui, en fait, il y a quelques heures, elle a publié son clip officiel sur YouTube, avec Mia Khalifa comme protagoniste.

C'est alors que la nuit est arrivée et le spectacle de la « Bichota » a pris un tournant total, car vêtu des couleurs du drapeau colombien, il a commencé un hommage sincère dans lequel figuraient d'importants artistes de la musique latine.

Il a également passé en revue d'autres succès, tels que « María » de Ricky Martin, « La macarena » de Los del Río, « Life is a carnival » de Celia Cruz, « Petrol » de Daddy Yankee, « Hips don't lie » de Shakira, « Despacito » de Luis Fonsi et « Mi gente » de J Balvin.

Karol G Coachella fermé avec Shakira Song

Alors qu'à la fin de leur spectacle, Karol G et ses fans, qui y assistaient avec des perruques bleues, ont chanté la chanson 'Tusa' pour 'crier blesse', le tube qui a placé Antioquia parmi l'élite de l'industrie de la musique, parce que même a détrôné Michael Jackson avec son nombre de récompenses.

Hommage de Karol G à Celia Cruz

Depuis sa première édition en 1999, Coachella est devenu l'un des événements les plus importants de l'industrie musicale. Contrairement à d'autres spectacles, il réunit non seulement des stars des États-Unis ou d'Europe, mais inclut également des chanteurs latino-américains sur leur liste.

Pour sa dernière version, les participants et les fans ont également rencontré d'autres représentants de la région, tels que Pablo Vittar, Anitta, Nicki Nicole et la compositrice colombienne Ela Minus.

Cependant, la grande majorité des artistes hispaniques venaient du Mexique, dont Grupo Firme, Natanael Cano, le MS Band, Chicano Batman, Alaina Castillo, Ed Maverick, Ela Minus, Jessie Reyez, Omar Apollo, Paco Osuna et The Martinez Brothers.

Malgré les applaudissements, tout n'était pas rose pour les Latinos à Coachella, car plusieurs fans ont dénoncé « Latinofobia » contre « Grupo Firme », qui a ravi les participants du festival sur scène, mais n'a été diffusé sur aucune des trois chaînes.