Vicky est allée au magasin de papeterie, la police n'a pas cherché Rosa, Brenda a été kidnappée : c'est ainsi que les femmes disparaissent au Mexique

Au cours des dernières semaines, diverses disparitions de femmes ont alerté la population dans plusieurs États de la République mexicaine, mais s'agit-il de cas extraordinaires ou d'une vie quotidienne terrible qui fait partie de l'abîme imparable et crise d'environ 100 000 disparus ?

Les disparitions de filles et de femmes ont des composantes très différentes de celles du sexe masculin, malheureusement, derrière beaucoup d'entre elles, il y a des abus sexuels.

Sept femmes ont disparu en moyenne chaque jour, jusqu'à présent en 2022 au Mexique.

Entre le 1er janvier et le 14 avril, 748 femmes ont été portées disparues par le Registre national des personnes disparues et non localisées.

Quarante-six pour cent des cas sont concentrés dans l'État de Mexico, Mexico et Morelos.

Si elle est combinée avec Jalisco, Nuevo León et Zacatecas, la proportion s'élève à 71,5 %.

Selon le registre officiel des femmes disparues à ce jour en 2022, 320 victimes ont entre 10 et 19 ans.

Cette statistique correspond aux femmes portées disparues jusqu'à présent cette année et qui restent dans cet état, car au cours de la même période, 729 ont été retrouvées dans tout le Mexique, dont 12 sont mortes.

Dans le dernier rapport sur le Mexique, le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées a mis en garde contre une augmentation du nombre de cas de femmes.

« Il y a une augmentation notable du nombre de cas de garçons et de filles à partir de 12 ans et de femmes », a déclaré l'agence. Ces cas correspondraient à des disparitions liées à l'enlèvement d'enfants, à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu familial ; à des disparitions comme moyen de dissimuler des violences sexuelles et des fémicides, des recrutements et des représailles. Les victimes et les autorités ont également signalé des disparitions visant la traite et l'exploitation sexuelle », a-t-il averti.

Le Réseau pour les droits de l'enfant au Mexique (REDIM) a constaté que chaque jour, 14 personnes âgées de 0 à 17 ans étaient portées disparues, et non localisés ou localisés en 2021. Ceci est basé sur les données fournies par le Registre national des personnes disparues et non localisées (RNPDNO) avec une coupure du 11 avril 2022.

Selon les données consultées, depuis l'enregistrement (c'est-à-dire depuis 1964), 82 328 enfants et adolescents ont été signalés dans cette situation et une personne sur cinq de ces personnes est toujours portée disparue ou non localisée jusqu'au 11 avril 2022.

Alors que la plupart des cas (80,1 %) sont localisés, l'ONG a noté que pour 100 personnes de 0 à 17 ans localisées, une était retrouvée morte.

Le crime de Victoria Guadalupe était odieux, la petite fille de six ans seulement a disparu après s'être rendue au magasin de papeterie vers 17h15 à l'après-midi du mercredi 6 avril.

La mère de Victoria est sortie dans sa recherche à laquelle les voisins se sont joints, mais la petite fille n'a pas été retrouvée deux jours plus tard enveloppée dans du plastique dans le même lotissement. Le coupable présumé a été localisé depuis qu'une sandale de la petite fille a été trouvée dans son appartement, l'homme de 26 ans était originaire d'Oaxaca.

La disparition de Rosa María López, 15 ans, a été enregistrée le 21 mars. Selon des informations officielles, la mineure de la ville de Cuapech, Cuetzalan, s'est rendue au travail et n'est pas revenue, raison pour laquelle sa famille a immédiatement commencé ses recherches.

L'un de ses oncles a publié un message sur son profil Facebook dans lequel il a partagé que lorsqu'il a demandé à aider un policier, il a répondu que rien ne pouvait être fait et qu'il faudrait s'attendre à ce que la jeune fille revienne de son plein gré « jusqu'à ce que la colère passe ».

Trois jours plus tard, son corps sans vie a été localisé près de chez lui. Jusqu'à présent, il n'y a pas de détenus pour son crime.

(Foto:@jeugeniolopezm)

Au cours du mois de mars, l'État de San Luis Potosí a suscité l'alerte parmi les habitants en raison de l'augmentation des cas d'enlèvements et de disparitions de femmes.

Entre le 1er et le 31 mars, le profil Twitter du FGESLP a publié 64 fichiers pour rechercher des personnes injoignables. Sur ce total, 28 sont des femmes qui ont même été déclarées comme étant âgées de moins de 18 ans. La situation est devenue plus alarmante au milieu du mois, lorsque les cas ont considérablement augmenté.

Interrogé sur cette question, Miguel Gallegos, porte-parole du système de sécurité de l'État de San Luis Potosí, a nié que la situation devrait susciter l'inquiétude parmi la population, malgré l'augmentation considérable du nombre de personnes disparues et non localisées, ainsi que le modus operandi du les auteurs qui ont été capturés par des caméras de sécurité.

« Chaque cas est une enquête et une responsabilité de la part des autorités de l'État de clarifier les faits. La saison d'aujourd'hui a été difficile. Quelques jours difficiles ou une semaine compliquée. Aujourd'hui, je voudrais également appeler la société à ne pas s'inquiéter. San Luis Potosi ne doit pas s'inquiéter. Le gouvernement travaille sans relâche pour parvenir à la paix sociale », a déclaré Gallegos aux micros de la station de radio Factor 96.1.

Brenda a été kidnappée et une caméra a tout enregistré

La victime a été enlevée dans la subdivision de Los Alamos et a déjà été identifiée par le bureau du procureur général de l'État de San Luis Potosí

Une caméra de sécurité située à l'intérieur d'une maison a filmé le moment où Brenda Magdalena González Ibarra a été enlevée dans l'État de San Luis Potosí. Selon le rapport du bureau du procureur général (FGE), le crime a été commis dans le fractionnement de Los Alamos, un logement très proche du parc Tangamanga, l'un des plus populaires de la capitale Potosino.

Aux premières heures du samedi 26 mars, la vidéo de la scène a commencé à être diffusée sur les réseaux sociaux. Brenda se trouvait à l'extérieur du domicile d'un couple de ses voisins âgés, avec qui elle a engagé une conversation au sujet d'une pompe à eau qui courait le risque de court-circuit. À ce moment-là, l'auteur du crime est entré par effraction. Jusqu'à présent, on ne sait plus où se trouve Brenda.

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Nayeli a disparu et a été retrouvée morte : toute sa chair a été arrachée

Une semaine après que le bureau du procureur général de l'État de San Luis Potosí (FGESLP) a publié un formulaire de recherche pour la disparition de Nayeli Alfaro Silva, les autorités ont signalé la découverte d'un corps qui, selon elles, correspond à celui du Une femme de 25 ans. Bien que l'événement ait été signalé à des proches, ils ont souligné diverses irrégularités telles que le fait qu'ils n'étaient pas en mesure de reconnaître le corps, ainsi que la disparition du partenaire amoureux de la victime.

Selon la mère de Nayeli quelques jours après sa disparition, c'est vers 7 heures du matin du 24 mars 2022 que sa fille a été vue pour la dernière fois. Son partenaire romantique aurait été la dernière personne à avoir pris contact avec elle.

« J'ai été impressionné parce que c'est un squelette. Je ne vois pas un seul morceau de viande (...) Nous n'acceptons pas cela. Nous attendons les résultats des tests ADN », a déclaré Lorena Silva, la mère de Nayeli, mais quelques jours plus tard, les autorités ont confirmé que les tests avaient été positifs et qu'il s'agissait du corps de sa fille, plus tard le mari a été arrêté alors qu'il était en liberté.

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

María Fernanda Contreras Ruíz a disparu et son corps sans vie a été retrouvé le 7 avril dans le quartier de l'Exhacienda de Santa Rosa, à Apodaca, après son cas, il a été révélé qu'au cours du seul premier trimestre de l'année, au moins 18 femmes ont disparu à Nuevo León, dont au moins 10 ont été localisées.

Quelques jours plus tard, Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, un jeune homme de 18 ans, a également disparu. Elle a été vue pour la dernière fois le 9 avril dernier dans la municipalité d'Escobedo, Nuevo León, après avoir assisté avec deux amis à une fête dans une ferme située dans le quartier de Nueva Castilla.

Le formulaire de recherche de Debanhi, publié par la Commission de recherche des personnes à Nuevo León, souligne que la dernière fois qu'ils l'ont vue, elle portait une camisole blanche, une jupe foncée et des baskets noires de type Convers.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Comme caractéristiques physiques, il a été détaillé qu'elle est une femme avec une construction mince, le teint blanc et les cheveux bruns, légers, raides et longs. Pendant ce temps, en particulier des signes, il est décrit qu'il a une cicatrice sur le menton et sur la main droite, il porte également un appareil dentaire.

Impunité, revictimisation et banalité des crimes

La violence sexiste exercée par les institutions entraîne des taux élevés d'impunité pour les crimes affectant les femmes ; selon Marcela Lagarde, « les soins inadéquats et inadéquats dispensés par les institutions, en plus d'être inacceptable, aggrave le problème et l'encourage » ; tandis que pour Dalia B. Carranco « remettre en question le crime lui-même ou l'étendue du préjudice qu'il a subi est, en soi, un obstacle pour les femmes qui demandent justice » (2020, p. 3) et « le fait que de nombreuses allégations de crimes contre les femmes et les filles ne sont pas correctement poursuivies ou restent impunies nous montre déjà un énorme obstacle : le problème de la violence à l'égard des femmes est banalisé et minimisé ».

À cet égard, la Commission des droits de l'homme de Mexico, dans son rapport sur la violence fondée sur le sexe dans le cadre des poursuites judiciaires à Mexico, déclare :

« Les femmes qui sont confrontées à la violence n'ont souvent pas accès à des recours institutionnels efficaces qui leur permettent de ne pas être victimes d'aucune forme de violence parce qu'elles sont des femmes, d'y mettre fin lorsqu'elles y sont exposées ou soumises, d'être protégées lorsqu'elles sont soumises à des violences, qu'il y ait une enquête adéquate. lorsqu'ils le sont, il a été exercé, pour obtenir justice pour les événements subis, pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé, et surtout pour ne pas être à nouveau victimisé et violé par les autorités lorsqu'ils se présentent devant eux. Le résultat est que la grande majorité de ces crimes restent impunis ; en plus de la tendance à normaliser la violence et à blâmer ceux qui la subissent, ce qui suggère que la violence n'est exercée que par des personnes en situation limite ou dans des cas marginaux.

(...) « Les informations recueillies montrent que malgré le rejet social des pratiques discriminatoires et violentes auxquelles sont confrontées les femmes, dont certaines aboutissent à des expressions mortelles, l'absence de perspective sexospécifique dans la prise en charge des victimes et les enquêtes sur les cas contribue au fait que la violence institutionnelle ainsi que sa négligence ou son incapacité à maintenir l'impunité et continuent d'entraver la pleine jouissance et l'exercice des droits de l'homme des parties lésées. »

(...) « Pour les femmes victimes de violence, il existe une double victimisation, institutionnelle et sociale, qui les oblige à cacher leur douleur et leur honte. Les effets traumatiques durent dans le temps et pour de nombreuses victimes, il n'est pas facile de trouver du soutien auprès de leurs familles, de leurs partenaires ou du personnel de soutien psychologique affecté par les autorités, de sorte que la victime finit par cesser de parler de l'agression afin de ne pas embarrasser ou de ne pas offenser. La recherche de justice, qui commence par un processus de plainte qui peut être long et douloureux, est l'un des moyens par lesquels la victime peut commencer à retrouver l'équilibre de sa vie grâce à la capacité potentiellement réparatrice de la peine. »

