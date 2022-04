Une ancienne star de l'UFC a révélé que sa vie avait changé après avoir lancé son propre site de contenu érotique

Paige VanZant a su être l'une des combattantes ayant le plus de fans à l'UFC malgré le fait qu'elle n'ait remporté aucun titre dans la compagnie d'arts martiaux mixtes (MMA). Comme elle le reconnaît, c'est la sexualisation de sa silhouette qui lui a permis de rejoindre des adeptes et c'est pourquoi elle a exigé du président de la compagnie de combat, Dana White, un contrat plus important pour continuer à monter dans l'octogone. Après ne pas être parvenu à un accord, il est parti de là en 2020 et a conclu un nouveau projet.

« Etre agent libre à l'âge de 26 ans... J'étais très jeune. C'était affligeant d'apprendre qu'il quittait le pouvoir des sports de combat. Mais maintenant, je sais que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise », a-t-il déclaré en dialogue avec le portail MMA Fighting. L'Américaine de 28 ans a ensuite créé son propre site de contenu érotique : « Je ne suis pas avec OnlyFans. C'est Paigefanzant.com et c'est mon propre site Web et j'ai beaucoup de contrôle sur ce qui s'y passe. C'est essentiellement moi qui fais des choses exclusives. Je suis fier de dire que j'en fais partie. »

L'athlète a avoué qu'elle avait longtemps voulu s'aventurer dans ce type d'entreprise, mais ses propres préjugés ont fini par la retenir : « Je ne voulais pas me mettre dans une position où je perdrais des opportunités commerciales à cause d'avoir un site de contenu exclusif, mais j'ai l'impression qu'ils me voient déjà comme un sexe symbole dans le monde du sport. Il pourrait également avoir la monétisation derrière. Je voulais le faire selon mes propres conditions. »

VanZant, qui a remporté cinq combats dans l'UFC et en a perdu quatre, le dernier contre la Brésilienne Amanda Ribas en juillet 2020, a détaillé qu'actuellement les bénéfices qu'elle réalise sur le site lui permettent d'avoir une belle vie : « J'étais dans l'UFC depuis six ans, je me bats depuis huit ans et ça porte enfin ses fruits . » Et d'ajouter : « Je travaille dur pour mon corps. Je travaille dur pour ce que je suis, et il y a un côté de moi qui est extrêmement féminin et je peux le partager sur mon site de fans. Maintenant, je pense que cela devient beaucoup plus acceptable. »

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

Sur son site, ceux qui s'inscrivent et s'abonnent pour visionner, pourront trouver des photos et des vidéos exclusives, mais aussi des clips audio, destinés aux adultes. « Je partage tout ce que je veux. C'est mon site web, c'est mon expérience. C'est pour les fans. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire quelque chose comme ça, le site de contenu exclusif, et c'est un endroit où je peux communiquer en tête-à-tête avec absolument tous mes abonnés. »

Malgré cela, il n'a pas abandonné sa carrière en MMA, il participe actuellement au Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) et a également fait quelques apparitions en lutte professionnelle. Pour le moment, il a réussi à atteindre l'équilibre entre ces deux mondes : « Cette année en valait enfin la peine et je me sens à l'aise avec ma vie ». Sur le plan économique, il ne fait aucun doute qu'il a pris la bonne décision : « Je gagne maintenant plus d'argent en un mois que dans tout mon contrat avec BKFC. C'est assez fou. »

De plus, il était heureux que son regard ait changé ces derniers temps concernant le contenu érotique, de plus en plus vendu par des célébrités : « Avant, OnlyFans ressemblait plus à des stars de la pornographie. C'était un peu plus classé X, juste pour la vue du public. Je ne dis pas que c'est vraiment ce que les gens ont là-bas, mais je voulais le faire à ma façon. Je voulais le faire de manière professionnelle et avoir mon propre site Web et c'est ce que j'ai fait. »

