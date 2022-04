Pâques à Huánuco : lieux touristiques à visiter pendant les vacances

C'est la Semaine Sainte et de nombreux citoyens ont prévu de longues vacances à passer en famille ou à retourner dans leur patrie pour le célébrations. Il existe des destinations où ces fêtes religieuses sont vécues d'une manière très particulière, et Huánuco est l'une d'entre elles. Cet endroit entre les montagnes et la jungle péruvienne possède de hautes montagnes et est l'occasion de visiter ses sites touristiques.

Oserez-vous connaître un peu Huánuco ? le portail Et vous quels plans ? propose des recommandations pour les visites touristiques et la possibilité de prendre des photos afin d'avoir un souvenir futur à Pâques. Découvrez-le dans la note suivante.

BOSQUE DE NEBLINA DE CARPISH

Le brouillard recouvre constamment cette zone d'une grande biodiversité, qui relie, d'une certaine manière, la chaîne de montagnes à la jungle péruvienne. Ici, vous pouvez visiter la cascade de Santa Carmen, qui est une merveille de 18 mètres de chute, lorsque vous descendez, vous pouvez voir la forme d'un bassin d'eau naturel. Vous trouverez également la cascade de San Miguel, avec plus de 100 mètres de chute et un débit d'eau abondant. Autour d'elle, vous pouvez voir la forêt primaire de la haute forêt ou Rupa Rupa. Ainsi que la diversité de la flore et de la faune existantes.

Catarata de San Miguel, por Tingo María pero también está cerca Huánuco. Visítalo en Semana Santa.

Enfin, il y a le Voile des nymphes. À partir de la ville de Tambillo Chico, les visiteurs font une montée de deux heures pour atteindre la poza del amor, propice à l'escalade. Il est situé dans une gorge de collines, de sorte que des ruisseaux cristallins forment des cascades.

Bosque de Neblina de Carpish

LA VILLE DE HUÁNUCO

Une ville qui abrite des temples, des hôtels particuliers et des domaines de différents siècles. L'une de ses grandes attractions est Kotosh, un temple de boue vieux de plus de 4 000 ans. L'essentiel est de faire une promenade autour de la Plaza de Armas où vous trouverez des espaces verts et une piscine au centre, endroit idéal pour faire une pause.

Si vous souhaitez poursuivre la fête religieuse, vous pouvez visiter la cathédrale de la ville, construite en 1966 et contenant une collection de toiles de l'école de Cusqueña et une sculpture en bois baroque du Seigneur de Burgos, roi et patron de Huánuco.

Si vous aimez les musées, visitez le musée régional Leoncio Prado, qui compte trois salles représentatives : Kotosh Shillaqoto, manoirs régionaux et locaux et salle Leoncio Prado. Vous pouvez même vous promener le long du pont Calicanto, qui se trouve à quatre pâtés de maisons de la place principale et se trouve sur la rivière Huallaga. Réalisée sur deux colonnes se terminant par des balcons semi-circulaires, elle a été construite en 1879 et relie les quartiers de Huánuco et Amarilis.

Museo Regional Leoncio Prado, un lugar para conocer sobre arte e historia de la ciudad. Ubicado cerca a la Plaza de Armas de Huánuco.

Vous trouverez également le site archéologique monumental de Kotosh et son hall d'exposition, un complexe vieux de plus de 4 000 ans. À l'endroit, se distingue le Temple des Mains Croisées : deux paires de sculptures en haut relief, aux bras croisés, travaillées dans de l'argile brute. L'attraction touristique réside dans le haut niveau hiérarchique de la caste sacerdotale de Kotosh et dans les représentations des rituels religieux et des pèlerinages.

Enfin, vous pouvez visiter la maison de l'hacienda Shismay (qui possède un jardin) et le hall d'exposition d'histoire et d'art religieux de Churubamba. Il y a une abondance de momies, pour la plupart des enfants, qui ont été trouvées dans le complexe archéologique de Papahuasi.

COMPLEXE ARCHÉOLOGIQUE DE GRAU

Vous y trouverez le site archéologique monumental de Garu, l'un des centres anthropologiques les plus importants d'Alto Marañón. Selon eux, il aurait été le siège politique et administratif des Yaros ou des Yarowilcas. La présence d'un centre de logement, administratif, religieux et de défense se démarque. En revanche, il est considéré comme l'un des établissements les plus organisés et les plus peuplés de la période pré-Inca.

Complejo arqueológico de Huánuco

L'UNION-DEUX DE MAI

Comme vous le savez, cela fait partie de l'histoire des Incas, qui se reflète dans un impressionnant monument archéologique. De plus, il possède des eaux thermales aux propriétés médicinales. Vous y trouverez le site archéologique monumental de Huánuco Pampa, également connu sous le nom de Huánuco Marka ou Huánuco Viejo. Les points forts de l'endroit sont l'Ushno, le Wasi Inca, le bain de l'Inca, le palais des trois portes et le temple inachevé.

Selon les informations de Y Tú Qué Planes, sa construction aurait commencé en 1460 et interrompue en 1539 par l'arrivée des Espagnols.

La Unión- Dos de Mayo Huánuco Perú

VISITEZ TOMAYQUICHUA

Si vous êtes un fan d'écrits et de séries qui reflètent l'histoire péruvienne, cet endroit vous sera familier car c'est là que vivait La Perricholi, personnage de l'époque vice-royale et amoureux du vice-roi Amat et Juniet. Vous y trouverez sa maison, construite en 1739, où une petite armoire est conservée dans la chambre principale et les meubles de l'époque.

Visita la casa de la Perricholi, personaje que fue amante del virrey Amat y Juniet.

