Pâques à Huaraz : plats typiques à ne pas manquer dans cette ville

Huaraz est le berceau incontesté des plus beaux paysages du Pérou. Il s'étend largement sur les Andes , une merveille qui a créé plusieurs paysages uniques et que chaque Péruvien devrait connaître.

Cependant, ce n'est pas la seule chose, puisque Huaraz, capitale d'Áncash, abrite une gastronomie extraordinaire que vous devez connaître et déguster. Et pourquoi ne pas profiter des vacances de Pâques pour aller à l'intérieur du pays.

C'est pourquoi, ci-dessous, nous vous montrerons quels ragoûts vous devriez essayer pendant votre séjour dans la « Suisse péruvienne » également connue.

La viande de cochon d'Inde est l'une des plus saines et riches en valeur nutritionnelle. Sa consommation est courante dans la région andine du Pérou et c'est également l'ingrédient principal de nombreuses recettes. Donc, si vous vous rendez à Huaraz, il ne fait aucun doute que vous devriez essayer le Picante de Cuy, car vous le trouverez dans plus d'un restaurant.

Ce plat a été créé bien avant l'arrivée des Espagnols et s'appelait Haka Pichu. On dit que dans les temps anciens, tous les ragoûts contenant du cochon d'Inde étaient servis à des moments et des jours spéciaux.

Il contient de nombreux nutriments et le meilleur, c'est qu'il s'agit d'une viande très faible en gras. Ses principaux ingrédients sont le bouillon de cochon d'Inde et de proie, les arachides grillées et moulues, la pomme de terre noire étuvée, la farine pour la garniture et quelques autres légumes.

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2. Pecan Caldo :

La consommation de ce plat est faite et consommée le matin. Selon divers habitants, la consommation de ce bouillon les remplit d'énergie et de vitalité pour commencer leur travail quotidien. Sa préparation est basée sur la tête d'agneau et les cors . Il est également connu sous le nom de « raise dead » ou « raise dead ».

3. Ceviche de twat :

Le ceviche est l'un des plats les plus emblématiques du Pérou. En fait, il est né dans le pays inca, qui en plus d'avoir une vaste région de montagnes, possède également une vaste zone côtière.

Dans ce cas, le poisson est échangé contre la chatte, également connue sous le nom de tawri. C'est un haricot produit dans la région andine du pays. Sa valeur protéique est assez élevée, c'est une excellente source de calcium et un aliment parfait pour lutter contre le stress, selon Sara Abu Sabbah.

Comment est-ce préparé ? C'est simple, imaginez que vous préparez un ceviche traditionnel et remplacez le poisson par le tarwi. Vous pouvez le manger en plat principal ou en salade.

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4. Voter pour Llunca Cashki :

Un plat Huaraz basique, populaire et classique. On dit que dans les temps anciens, lorsque les gens assistaient à un appel tel qu'une réunion ou à un événement de grande importance, ils recevaient ce ragoût sous forme de remerciements. Sa consommation est devenue très populaire et est devenue l'un des plats préférés des hauts plateaux du Pérou.

C'est une soupe de blé glissante, qui contient comme ingrédient de la viande pouvant être du poulet, de l'agneau, du bœuf et des légumes. Il contient également de la pomme de terre Yungay, de l'huile d'olive et de l'oignon chinois .

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5. Voter pour Ancashina Patasca :

La patasca est un plat traditionnel. On dit que les premières patascas ont été fabriquées au XVIIe siècle lorsqu'elles ont été créées afin de lutter contre le froid ressenti par les habitants de certaines régions du Pérou. Cependant, après un certain temps, il a cessé d'être consommé quotidiennement, Huaraz est l'une des provinces qui consomme encore ce plat dans le cadre de sa vie quotidienne.

La valeur nutritionnelle des pommes de terre Ancashina est élevée. En fait, on considère qu'en une seule portion, vous pouvez obtenir environ 300 calories et 26,24 grammes de glucides. Mais rappelez-vous que la valeur nutritionnelle dépendra de la quantité d'ingrédients qui y sont ajoutés.

6. Puchero :

Le ragoût est le plat préféré des ancashinos. Il se compose d'un bouillon qui contient des viandes, des légumes et une grande variété d'épices qui se combinent pour former une saveur unique. Une solution pour l'hiver ? Certainement le pot.

Puchero. (Foto: Captura)

CONTINUEZ À LIRE