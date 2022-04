Les ministres, les membres du Congrès et les autorités demandent justice pour le petit Damaris et réclament la prison à vie pour le « monstre Chiclayo »

Avant le s enlèvement et viol de Damaris, la fillette de 3 ans indignée à Chiclayo, plusieurs autorités ont montré leur indignation et ont exigé justice pour le petit. Des membres du Congrès, des ministres et même d'anciens fonctionnaires ont fait entendre leur voix sur leurs réseaux sociaux. La demande de punition de Juan Antonio Enriquez, le sujet responsable de cette atrocité, est unanime.

La première à s'exprimer a été la vice-présidente de la République et chef du ministère du Développement et de l'Inclusion sociale, Dina Boluarte, qui a exprimé son indignation face à cette affaire et a exigé qu'elle fasse peser tout le poids de la loi contre l'agresseur.

« L'insécurité et la violence dans les rues ont fait une autre victime : une fille a été enlevée et violée sexuellement à Chiclayo. Nous exigeons que tout le poids de la loi soit exercé contre l'agresseur, qui a déjà été capturé. L'enfant et sa famille ont besoin de notre plein soutien », a déclaré Mme Boluarte.

La ministre des Femmes et des Populations vulnérables, Diana Miloslavic, était une autre de celles qui ont élevé la voix en faveur de Damaris. Il a exprimé sa condamnation du crime commis contre la victime. « Ma condamnation retentissante pour le crime contre la fillette de 3 ans agressée sexuellement. J'exige de nos autorités et de notre système judiciaire la punition la plus sévère contre le violeur. Nous allons continuer à fournir des soins à la victime et à soutenir sa famille », a-t-il dit.

La députée d'Avanza País Patricia Chirinos a exprimé sa colère, mentionnant que cette affaire ne peut rester impunie. « La disparition douloureuse et le viol condamnable de la fillette de 3 ans ne peuvent rester impunis. L'agresseur sanglant doit être poursuivi et jugé avec la prison à vie ! Il est urgent que @MimpPeru, @FiscaliaPeru et @PoliciaPeru agissent avec diligence. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos », a-t-il dit.

Pour sa part, Flor Pablo, parlementaire du parti Morado, s'est indignée et a exprimé sa répudiation de l'agresseur de ce mineur. « #JUSTICIAPARADAMARIS Aucun mot ne peut montrer la répudiation, la condamnation et l'indignation envers le violeur d'une fillette de 3 ans à Chiclayo. Le @FiscaliaPeru a agi rapidement, mais nous devons veiller à ce que le pouvoir judiciaire donne une sanction exemplaire. Ils m'informent que le centre d'urgence pour femmes est en contact avec la famille et la soutient. J'appelle les médias et les citoyens à ne pas partager d'images ou de vidéos du mineur. Nous ne pouvons pas permettre leur exposition et leur revictimisation. Je ferai un suivi pour m'assurer que justice soit faite », a-t-il dit.

La marche des Chiclayanos réclame justice pour Damaris

Pendant ce temps, Kelly Portalatino, membre du Congrès du parti Peru-Libre, exige que le monstre de Chiclayo soit puni de manière exemplaire. « Cher Dieu ! Que tout le poids de la loi repose sur ce malade, qui a kidnappé et indigné le petit Damaris de 3 ans dans la ville de Chilcayo. Elle est maintenant hospitalisée à l'hôpital Las Mercedes et a été admise en salle d'opération. #JUSTICIAPARADAMARIS », a-t-il dit.

Pour sa part, le législateur de l'Action populaire, Ilich López, souligne que les divergences au sein du Congrès doivent être mises de côté afin de résoudre les vrais problèmes.

« Les divergences politiques doivent être mises de côté et commencer à résoudre les vrais problèmes tels que la tragédie #Damaris à #Chiclayo. J'appelle mes collègues de @congresoperu à légiférer en faveur d'une plus grande protection de nos enfants », a-t-il dit.

Aussi, l'avocate et ancienne ministre des femmes, Rosario Sasieta, a exprimé sa profonde tristesse et son indignation face à cette affaire. « Est-ce que tu me demandes pourquoi mon âme est en mille morceaux ? Par une fillette de 3 ans qui s'est indignée à Chiclayo. Merci à notre NPP qui a capturé les misérables en moins de 24 heures. La fille hospitalisée. Nous exigeons la rapidité et la sanction maximale de l'infâme agresseur », a-t-il écrit.

DÉTENTION PROVISOIRE

Le deuxième tribunal préparatoire d'enquête de José Leonardo Ortiz a ordonné neuf mois de détention préventive pour Juan Antonio Enríquez García, accusé des crimes de viol et d'enlèvement dans le cadre du grief d'une fillette de trois ans.

La présidente du tribunal susmentionné, María Vasquez Vasquez, a ordonné la mesure en réponse à une demande du ministère public qui accusait Juan Antonio Enríquez des crimes susmentionnés.

