Le procureur enquêtant sur Keiko Fujimori donne des détails sur le vol de son ordinateur portable

Le procureur qui enquête sur Keiko Fujimori se fait voler son ordinateur portable.

Dans les deux semaines qui ont suivi le vol de son ordinateur portable, la procureure Paulina Roque a partagé des détails sur ce qui était le vol d'un outil important pour son enquête contre Keiko Fujimori. Lors d'une conversation avec la presse, la procureure a confirmé que, compte tenu de l'état à quoi ressemblait son département, les criminels auraient fait irruption avec la seule mission de voler son outil de travail où elle conserve des informations vitales.

« J'ai constaté que la plaque avait été complètement soulevée, violée et violée avec un appareil qui permettrait de casser l'accès », a déclaré le procureur à Latina Noticias. L'incident s'est produit le 1er avril alors qu'il menait une diligence à laquelle le mari de Keiko Fujimori, l'enquêté Mark Vito, a participé. L'heure exacte à laquelle les malfaiteurs sont entrés par effraction chez lui n'est pas connue, mais on pense que cela se serait produit pendant que la diligence susmentionnée était en cours dans laquelle l'avocat de Vito Villanela avait également lieu.

Roque a souligné que « à cause de la façon dont les chambres étaient, ils cherchaient quelque chose. Ils n'ont rien pris, nous avons vu que rien ne manquait dans l'appartement. » La seule possession volée était l'ordinateur portable sur lequel, selon Latina, des informations vitales avaient été conservées pour remédier à certaines des observations mises en évidence par la justice au sujet de l'affaire des cocktails dans laquelle Keiko Fujimori est impliqué.

Parmi les événements qui ont attiré l'attention après ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de lutte à la porte principale de la copropriété, un scénario totalement différent de la porte qui donnait un accès direct à la maison.

En ce qui concerne les effets que le vol aurait sur le travail fiscal, José Domingo Pérez a déclaré que « cela retardera, mais ce ne sera pas une excuse pour que l'accusation poursuive son travail ». En ce qui concerne les observations faites par le pouvoir judiciaire, il a assuré que ce sont des faits qui se produisent dans tous les processus, « en particulier lorsqu'ils sont complexes, lorsqu'il y a un nombre important d'accusés. Il y a toujours des aspects qui doivent être corrigés ou clarifiés par la rectification. »

MESURES DE SÉCURITÉ

Face à ce qui s'est passé, le procureur Roque y Pérez a informé son supérieur, Rafael Vela Barba, de ce qui s'était passé et a suggéré que les mesures nécessaires soient prises pour protéger le personnel fiscal et garantir d'une manière ou d'une autre la sécurité du traitement des informations. « Cela me fait un peu peur pour moi-même, parce que je me sens plus protégé au sein de l'entité qu'à l'extérieur. Espérons que l'institution pourra dicter les mesures appropriées et nous fournir plus de protection », a déclaré le procureur Roque à La República.

« Il s'agirait d'un événement qui tenterait d'entraver les enquêtes du groupe de travail Lava Jato liées à des infractions de corruption impliquant des responsables et la société Odebrecht », a ajouté le procureur. L'un des dangers après le vol est la sécurité des 35 témoins protégés et des 16 collaborateurs efficaces. Selon le procureur, ceux qui possèdent maintenant l'ordinateur portable pourraient connaître les informations que les avocats ont échangées avec le procureur.

« L'ordinateur portable (de la procureure Paulina Roque) contenait des informations confidentielles concernant l'enquête et les poursuites engagées contre Keiko Fujimori et le parti politique Fuerza Popular. Paulina Roque ne voit que le cas de Keiko Fujimori et des collaborateurs efficaces », a déclaré le procureur José Domingo Pérez. Il a également souligné que le but du braquage vise à susciter l'inquiétude au sein de l'équipe qui anime l'enquête. « Il est évident qu'il n'y a pas que des informations pertinentes sur l'ordinateur portable. Il y a aussi les propres communications que le procureur Roque a eues avec les représentants de la défense des témoins protégés et des personnes qui avaient fait l'objet d'une collaboration efficace », a-t-il ajouté.

