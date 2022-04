La NASA souligne que le Pérou possède la plus longue vague du monde

Sur la côte Pacifique, située dans le nord du Pérou, se trouve la plus longue vague du monde. Ces formes de manière routinière et à première vue peuvent sembler infinies. Les vagues atteignent Puerto Malabrigo, qui fait partie du village de pêcheurs. Et la NASA y a fait référence dans une publication récente.

VAGUES CHICAMA

Partout dans le monde, les vagues peuvent durer plusieurs secondes, mais dans le cas de Chicama, elles durent plusieurs minutes. Les vagues se brisent par la gauche, ce qui signifie qu'elles s'étendent vers la droite du point de vue d'un observateur sur le rivage. Les grandes vagues sont plus constantes au cours des mois de mars à novembre.

Ces vagues sont idéales pour les surfeurs, qui doivent faire plusieurs tentatives pour parcourir la distance totale de « la plus longue vague » qui atteint en moyenne 4 kilomètres (2,5 miles).

LA NASA SE PRONONCE

Selon la NASA, Andrew Thomas, océanographe à l'Université du Maine et ancien surfeur, a souligné que les vagues sont générées par les systèmes de tempêtes et les fronts météorologiques à des centaines ou des milliers de kilomètres de distance dans l'océan Pacifique, et parfois dans l'océan Austral. « Un endroit de rêve pour les surfeurs », c'est ce que Thomas appelle la zone côtière du Pérou, en particulier Chicama.

Selon le spécialiste, alors qu'ils se propagent en eau libre avec la même vitesse et le même ordre, ils voyagent en parallèle et forment une scène unique au monde. « Parce que la côte du Pérou est très profonde », a déclaré Thomas, « ces grandes vagues continueront leur voyage jusqu'à ce qu'elles atteignent très près du rivage », indique le rapport publié par la NASA.

« Ce n'est pas courant au Pérou ou au Chili, où la plupart des vagues frappent simplement une côte perpendiculaire à la direction de propagation des vagues », indique le rapport.

Chicama. (Foto: Captura)

EN SAVOIR PLUS SUR PUERTO CHICAMA

Les deux sont à peu près au même endroit et sont situés dans la province d'Ascope. Il se trouve à 70 kilomètres au nord de la ville de Trujillo. Les plages de Malabrigo sont considérées comme un paradis pour le surf. Vous y trouverez également les fameuses « vagues de chicamera », admirées par tous et connues comme « les plus longues vagues gauches parfaites du monde ».

Playa Chicama. (Foto: Captura)

JEUX SIMILAIRES À CHICAMA

Comme nous l'avons mentionné, Chicama est une plage unique, il n'y en a pas d'autres qui contiennent une formation de vagues similaire ; cependant, comme celui-ci, il existe d'autres ports qui jouissent d'une beauté exotique à proximité de la région et nous les montrerons ci-dessous :

Puerto Morin

C'est une ville et une station balnéaire situées à 45 kilomètres au sud de Trujillo, dans le district de Virú. Il y a la crique qui est le point de départ des îles Guañape, où se trouvent plusieurs espèces de faune marine telles que des lions de mer, des oiseaux guano, des tortues de mer, entre autres.

District de Huanchaco

C'est la station balnéaire la plus importante de la ville de Trujillo, située à 13 kilomètres au nord-ouest de la capitale de la région La Libertad. Sur cette plage, vous pouvez voir les chevaux totora, les anciens bateaux des cultures Mochica et Chimu qui sont utilisés jusqu'à aujourd'hui pour la pêche et qui doivent leur nom à leur design original et à la fibre végétale avec laquelle ils sont fabriqués. Grâce à ses grosses vagues, Huanchaco est l'une des plages préférées des pensionnaires hawaïens.

