Susy Díaz affronte Tessy Linda après avoir révélé que Néstor Villanueva était infidèle à Florcita Polo avec elle

Susy Diaz a joué dans le spectacle de Magaly Medina après que la danseuse Tessy Linda a confirmé que Nestor Villanueva était infidèle à Florcita Polo avec elle. L'ancienne députée a commencé à ligoter les choses et a souligné qu'elle comprend désormais pourquoi la chanteuse ne voulait plus être intime avec sa fille. De même, il n'a pas hésité à faire face à la jeune femme, notant que même si c'est vrai, il dit qu'il ne veut pas s'exposer, il la voit dans toutes les émissions de télévision raconter son histoire.

Ce mardi 12 avril, Tessy Linda a communiqué via un lien en direct avec l'émission Magaly TV La Firme. Ici, la femme a assuré que pendant le temps où le chanteur de cumbia est apparu à la télévision cherchant à se réconcilier avec sa femme toujours, Nestor lui a envoyé des messages lui disant qu'il l'aimait et qu'il allait se battre pour la relation qu'ils commençaient.

« Je suis ici pour admettre que j'ai fait une erreur, mais j'ai bien mon pantalon pour admettre que je l'ai fait », a déclaré la danseuse, confrontée à Susy Diaz.

Après avoir écouté attentivement, la jeune femme lui a d'abord demandé où elle vivait, car le père de ses petits-enfants était souvent allé à Los Olivos.

« Beaucoup de moi sont allés à Los Olivos sous prétexte d'aller à la buanderie pour avoir une lessive à Miraflores, je suis allé à Los Olivos. Maintenant, tout coïncide », a expliqué la blonde, qui n'a pas obtenu de réponse de la danseuse, car c'était quelque chose de privé.

Face à cela, la blonde n'est pas restée silencieuse et a fait des aveux forts sur l'intimité de sa fille unique.

« Maintenant, je me rends compte pourquoi je ne faisais pas de maintenance sur Flor », a déclaré la blonde surprise. « Comment fonctionne l'entretien de Flor ? Oh, Susy », a demandé le journaliste en riant. Très lâche avec les os, la blonde a expliqué : « Il n'a pas rempli ses obligations conjugales pendant des mois et il était tout amer, jaloux ».

Comme vous vous en souvenez, en décembre, Néstor a parcouru tous les programmes télévisés indiquant qu'il voulait se battre pour Florcita, cependant, Tessy dit qu'à cette date, il avait une liaison avec le cumbiambero. Elle souligne qu'il la cherchait et lui a dit qu'il ne voulait pas retourner auprès de la fille de Susy Diaz, mais voyant qu'il pleurait pour elle à la télévision et lui avait même demandé de reconstruire sa famille, elle a décidé d'en finir avec lui.

« Je me suis laissé emporter par certaines choses. Je l'ai cru ce qu'il me disait depuis aussi longtemps qu'on se connaissait aussi. Il était toujours seul. Il m'appelait toujours. À un moment donné, j'ai pensé qu'il était vrai qu'il était séparé. Après qu'il eut déclaré qu'il allait récupérer sa famille, c'est là que j'ai décidé de m'éloigner », a-t-il dit.

Il a même fait remarquer que je ne parlais plus d'elle. « J'ai demandé à (Néstor), s'il te plaît, de ne plus me nommer, parce que je n'ai pas passé un bon moment », a déclaré le danseur. Ces mots ont énervé l'exvedette, qui a rapidement répondu : « Ça n'a pas l'air, parce que je te vois parcourir tous les canaux... émission que je regarde, je te vois danser avec tout ton groupe ».

Compte tenu de cela, la jeune femme a précisé qu'elle n'apparaît pas sur toutes les chaînes, et qu'elle le fait parce qu'elle est danseuse et qu'elle est sa source de travail. « Et pourquoi Nestor te renie ? » », a-t-il demandé. « Parce que les hommes sont des menteurs, madame. Pourquoi me refusez-vous ? Demandez-lui », a-t-il répondu.

À un autre moment, Susy a remarqué une fois de plus que l'attitude de Néstor Villanueva causait des dommages psychologiques à Florcita Polo. « Ma fille souffre, je ne la vois pas bien. C'est de la violence psychologique », a-t-il conclu.

