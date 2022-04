Seul avec Merritt Wever, Fivel Stewart et Liz Flahive pour « Roar », un kaléidoscope féminin transformé en mini-série

« Roar » est une mini-série Apple TV Plus à venir qui adapte la nouvelle de l'écrivaine irlandaise Cecelia Ahern. Avant la première, nous avons parlé à l'une des créatrices, Liz Flahive (« Glow ») et aux stars Merritt Wever et Fivel Stewart, qui jouent dans deux épisodes distincts de la saison.

Comment l'expérience d'une femme est-elle définie à partir de différents scénarios et points de vue ? L'écrivaine irlandaise Cecelia Ahern a apporté diverses réponses au monde de la littérature dans les pages de Roar, un recueil de courts métrages qui réunit des histoires caractérisées par le drame, la comédie, l'étrangeté et un peu le sentiment de conquérir la liberté des femmes. Le 15 avril, Apple TV+ lancera une mini-série qui adapte ce livre sous le regard de Liz Flahive et Carly Mensch, les scénaristes qui ont tourné le célèbre Glow.

Grâce à une connexion par appel vidéo, Infobae a accepté de parler à Flahive et à deux des actrices qui composaient le casting, Merritt Wever (Inconcevable) et Fivel Stewart (atypique). Chacun d'eux a partagé sa relation avec le roman d'Ahern et comment ils ont réussi à construire différentes histoires en courts épisodes pour un format de série limitée, ce qui ne leur permet pas de trop s'étendre pour développer une intrigue.

« Nous avons des cerveaux très différents, donc quand nous répondons à quelque chose ensemble, cela se sent spécial », a admis Liz Flahive à propos de son travail avec Carly Mensch, ajoutant que le plus drôle dans cette proposition était que certains chapitres étaient trop courts ou que les noms des personnages étaient inconnus : » Ce que nous aimons dans les livres, c'est que les histoires sont en fait très rares [...] Il y avait une idée, une prémisse ou une allégorie très collante dans chacune des histoires qui vous touchent vraiment . »

« Et je pense que Cecelia a été très ouverte avec nous, elle était heureuse qu'on ait pris des histoires et qu'on les ait complètement ruinées et qu'on les ait faites nôtres », a-t-elle dit, rappelant le début du projet. « Ce que l'on ressent également lorsque l'on adapte son travail, c'est une danse qui dit « à quel point voulez-vous que nous soyons ici ? Elle était très généreuse et m'a dit : « Non, prenez-le. C'est à toi. » Et c'est quelque chose de différent maintenant, donc c'était passionnant pour nous. »

Le but de présenter Roar au petit écran était également justifié par la grande opportunité d'écrire huit histoires mettant en scène des femmes et qui diffèrent les unes des autres. Pour la co-créatrice, ce serait comme une « sorte de kaléidoscope » qui se distingue par sa variété (de voix, d'âges et de points de vue), mais sans tomber dans l'affirmation que c'est tout ce que sont les femmes . Une partie de cette vision était un héritage de Cecelia Ahern elle-même, comme elle le détaille.

Interrogée sur son épisode préféré de toute la saison, Liz Flahive a immédiatement protesté : « Je ne peux pas choisir mon fils préféré ! » Cependant, il n'a pas pu s'empêcher d'avouer qu'il adore « The Woman Who Was Fed By A Duck », avec Merritt Wever — qu'il connaît depuis Nurse Jackie — car en plus de l'écrire, il a également pu s'asseoir derrière les caméras pour le réaliser. L'expérience a été... unique et extrêmement étrange.

« Quand nous l'avons fait, nous ne savions pas ce que ce serait de voir une femme et un canard jouer ensemble dans autant de scènes », a-t-il dit. « C'était excitant, parce que nous étions sur la corde raide, vous savez ? Parfois, lorsque vous faites des choses, vous dites : « Cela fonctionnera, parce que je l'ai déjà vu ». Et quand nous l'avons planifié, c'était comme si je n'avais jamais vu une telle scène auparavant. Je ne sais pas exactement comment filmer une femme en train de faire une scène de sexe avec un canard, mais nous allons le découvrir. »

La femme qui « aimait » un canard et une autre qui aimait les chevaux

Merritt Wever, connu pour avoir donné vie à Zoey Barkow dans Nurse Jackie et pour avoir été le détective intrépide d'Inconceivable, joue dans l'un des épisodes les plus bizarres de Roar. Dès le début, elle a considéré que jouer avec un vrai animal allait être la chose la plus difficile. Dès son arrivée sur le plateau, la complicité entre le protagoniste et Justin, le canard, a rendu possible la romance entre ces deux personnages. La chose compliquée s'est terminée comme d'habitude : agir et comment le faire se sentir honnête lorsqu'il joue une scène.

« Une partie du récit que j'ai inventé pour moi-même est que ce personnage se trouve dans une situation très incertaine . Elle est très déconnectée des gens les plus proches d'elle, comme si elle avait beaucoup souffert. Et elle rencontre cet être qui, selon elle, lui nourrit de bonnes choses, qui va l'aider », a-t-elle dit à propos de « La Femme qui a été nourrie par un canard ». « Au cours de l'épisode, elle se rend compte qu'il lui nourrit de très mauvaises choses et, à la fin de l'épisode, elle apprend à se nourrir elle-même . »

Wever pense également que ce chapitre fait écho au gaslighting, un type d'abus émotionnel très courant dans les couples, mais qui, dans ce cas, se produit dans une relation entre une femme et un canard. D'autre part, un aspect qu'il considérait comme « stimulant » de cette production télévisuelle était de livrer l'histoire de ce personnage au public sur la base d'un scénario plutôt court.

« L'un des aspects les plus difficiles de cet épisode est que nous essayons de raconter quelque chose qui peut se produire lentement et soudainement sur une période de temps et nous n'avons qu'une limite [de temps] réaliste qui s'est produite rapidement. J'espère donc qu'il a toujours l'air honnête et crédible. Mais je suis d'accord qu'une demi-heure ou 30 pages, ce n'est pas long pour raconter une histoire et il faut beaucoup d'habileté pour bien faire les choses », a-t-il ajouté.

Contrairement à sa co-vedette sur Roar, l'épisode de Fivel Stewart est le seul qui n'était pas à l'origine dans le livre et qui était pure écriture pour la télévision. « The Girl Who Loved Horses » a nécessité un entraînement acharné pour la jeune actrice, bien qu'elle connaisse parfaitement cet environnement depuis son enfance. Est-ce que tu les aimes vraiment dans la vraie vie ?

« Oh, oui ! À cent pour cent. J'ai grandi avec des chevaux », a-t-il révélé. « Je savais comment monter à cheval avec une selle américaine, donc c'était utile. Et Jane, mon personnage, roule sans un, alors j'ai dû apprendre ce style et c'était un monde différent », a-t-elle souligné à propos de son expérience sur le plateau qui l'a forcée à avoir environ sept semaines de pratique avant le tournage. « J'ai eu une plus longue expérience avec Roar, plus d'une semaine et demie ou je suis allé tirer et terminer [...] J'ai eu l'impression de tourner un film. »

En plus de réaliser le rêve de jouer dans une pièce d'époque, Stewart a souligné que l'idée principale derrière cette histoire est que « la violence n'est généralement pas la solution ». Dans un premier temps, Jane cherche à se venger de l'homme qui a assassiné son père, mais la fille du pasteur — qui pourrait être considérée comme son amie — se précipite dans ses tentatives pour l'amener à renoncer à cette mission suicide.

« J'espère que les femmes ou tous ceux qui regardent cet épisode comprennent que même si vous êtes blessé ou si vous êtes tellement en colère, respirez et comprenez la situation et que les bonnes choses finiront par arriver », a-t-il dit. Bien que ce fragment ne fasse pas partie des pages de Cecelia Ahern, elle l'a lu pendant le tournage : « Les histoires en général sont incroyables et le fait qu'elles le soient, mais que c'est aussi tellement choquant... Elle a fait un travail incroyable ».

Concernant son plus récent rôle d'Izzie Taylor dans Atypical, nous avons demandé à Fivel Stewart si elle accepterait de revenir avec un spin-off axé sur sa paire fictive et celle de Casey Gardner, la sœur cadette de Sam. « Je le ferais complètement. Travailler avec Brigette [Lundy-Paine] sur une série, ce serait un rêve », a-t-il lancé en riant. « J'aurais pensé à ma vie. Je dirais : « OK, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Ce serait génial. »

Les huit épisodes de Roar seront disponibles à partir du 15 avril sur Apple TV+ .

CONTINUEZ À LIRE :