Les téléspectateurs de « MasterChef Celebrity » ont vu lundi dernier le retour des comédiens dans la cuisine la plus célèbre du monde. Des personnalités telles que Piter Albeiro, Freddy Beltrán, Hassam et Juanda Caribe ont dépoussiéré leurs talents culinaires et ont préparé leurs meilleurs plats à base de thon avec Pamela Ospina et Chicho Arias, qui concourent cette saison.

Cependant, mardi soir, les célébrités ne sont pas réapparues au programme, mais l'espace a été ouvert aux enfants qui ont participé à la première et unique saison de l'édition « Junior » et dont la diffusion a eu lieu en 2015, laissant Yulitza Sarmiento comme la gagnante qui, en fait, faisait partie de cette réunion.

Avec elle, six autres jeunes sont arrivés, dont Rodrigo Perdomo, qui est actuellement un influenceur gastronomique renommé ; María José Roldán, la « star des alfajores » d'il y a sept ans. En fait, il a récemment créé une entreprise dédiée à la production et à la vente de ces desserts.

Matías Ramírez, Daniel Gómez (un autre dessert « dur ») et Valeria Valencia étaient d'autres anciens participants qui ont remis le tablier blanc, avec pour mission de montrer qu'ils ont conservé leurs compétences de cuisinier intactes.

Tout le monde s'est souvenu de son séjour dans la cuisine en 2015, même lorsqu'il s'agissait de relever le défi de la « boîte mystère », qui contenait du yaourt grec : tout le monde devait préparer une préparation avec cet aliment. Ils ne cuisinaient pas seuls, au contraire, les chefs les ont divisés en deux groupes de quatre, dont deux devaient préparer des plats sucrés et deux autres - des préparations avec du sel.

Tout le monde avait pour objectif de préparer des plats pour 11 personnes, de sorte que la pression s'est fait sentir tout au long des 60 minutes qu'ils ont eues. À mi-parcours du défi, les experts ont fait le tour des cuisines, montrant que, comme ils s'y attendaient, les desserts étaient pris en charge par María José et Daniel, tandis que Rodrigo était l'un des leaders de l'une des équipes.

À la fin du défi, tout le monde a applaudi, non seulement parce qu'ils étaient convaincus d'avoir fait de bons préparatifs, mais parce qu'ils se sont rencontrés de nombreuses années plus tard. Plus tard, les chefs ont annoncé que les convives seraient eux-mêmes ainsi que les jurys, tous réunis lors d'un banquet.

Los jóvenes de la temporada 'Junior' se reunieron con los jurados para degustar sus platos en 'MasterChef' FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Même Christopher Carpentier, qui est l'un des moins testés dans les évaluations, a mangé la grande majorité des plats livrés par des jeunes. Et les commentaires n'ont pas tardé à venir : Jorge Rausch a demandé comment ils avaient utilisé le yaourt, ce à quoi Rodrigo a répondu qu'un curry qu'ils avaient préparé contenait cette laiterie.

Daniel a « sorti son épine » la saison dernière et a préparé une mousse à base de crème chantilly. Les patacones Yulitza ont été bien accueillis par Chris, et Nicolás de Zubiria n'a épargné aucun éloge pour Majo pour ses alfajores. Jorge Rausch était d'accord avec son verdict mais, malgré la dégustation de groupe, ils ont dû choisir un groupe gagnant.

Enfin, les juges et les concurrents ont déterminé qu'il y avait un « lien technique » ; même, le chef bogotano a déclaré que « la gastronomie a gagné » sachant que chacun conserve ses compétences culinaires. Désormais, les téléspectateurs fidèles de l'émission se réuniront ce mercredi dans la cuisine la plus célèbre du monde pour montrer tout ce qu'ils ont appris au cours des saisons de la téléréalité.

