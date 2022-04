Qui est Nacho Casano, le nouveau membre de « La Casa de los Famosos 2 »

La première de la deuxième saison de La Casa de los Famosos 2, une émission de téléréalité Telemundo qui a fait sensation il y a quelques mois avec la première édition où Alicia Machado était la gagnante, se rapproche. À cette occasion, le programme cherchera à répéter le succès obtenu avec un nouveau casting de célébrités composé jusqu'à présent de Niurka Marcos, Ivonne Montero, Luis El Colt et Nacho Casano.

Aux premières heures de ce mercredi 13 avril, Ignacio Casano s'est rendu sur son compte Instagram pour partager les félicitations à ses abonnés : « Je suis confirmé et je viens tout laisser à La Casa de los Famosos 2 La maison sera-t-elle révolutionnée avec mon arrivée ? » , a écrit son équipe dans la description et a ajouté une courte vidéo promotionnelle pour le programme.

La nouvelle de sa participation à l'émission de téléréalité a été bien accueillie par ses abonnés sur la plateforme, qui ont rempli la boîte de commentaires de flatteries, de messages d'encouragement et de bons voeux pour le projet qui débutera mardi prochain, le 10 mai.

« Dans l'ensemble », « Tu es très beau », « Wow, quelle signature », « Nacho, tu révolutionne l'âme de ceux qui te connaissent ! Et une livraison professionnelle ! ! ! Grand être humain, je ressens une grande joie de te voir tous les jours ! Je t'aime », « Tout est bon en toi ! ! ! Je t'admire et je te suivrai pour toujours », « Je ne doute pas que tu donneras TOUT DE TOI ! ! Tu sais comment te battre pour ce que tu veux ! Je vous admire pour toutes vos réalisations ! » , ont suscité quelques réactions.

Dans un entretien avec Hoy Día, Nacho Casano a réaffirmé qu'il était prêt à entrer dans la réalité avec la meilleure attitude, mais il n'exclut pas qu'à un moment donné, il aura des désaccords avec ses collègues en raison de tout ce qui implique non seulement de partager une maison, mais aussi de limiter l'espace personnel.

« L'outil le plus important pour un acteur est celui-ci... de laisser tomber ce qui ne vous fait pas de bien, ce qui vous dérange. Je vais à la Maison des célébrités pour passer un bon moment. Toute coexistence apporte des conflits, le premier jour tu vas avoir un thème d'espaces, ce n'est pas ton espace, c'est celui de l'autre, tu es mal à l'aise, l'autre est mal à l'aise, il n'y a pas ce que tu manges, il n'y a pas ce que tu prends, ce n'est pas ton heure, 8 personnes dormant dans la même pièce c'est sauvage », a-t-il déclaré déclaré.

Ignacio Casano est un acteur et mannequin originaire de Buenos Aires, en Argentine. Il est né le 6 juillet 1980 et a actuellement 41 ans. Au cours de sa carrière artistique, il a travaillé comme telenovela heartthrob dans des productions mexicaines telles que A that you don't leave me, Lying to live, Nueva Vida, My husband has a family, What life stole from me and Mis XV and on sait qu'il vit actuellement dans le pays.

Dans le domaine du mannequinat, elle est tombée amoureuse de plus d'une personne avec sa silhouette profilée dans différentes campagnes publicitaires, mais pas seulement cela, elle montre également son abdomen et ses bras sur ses réseaux sociaux. Actuellement, l'acteur compte plus de 250 000 abonnés sur Instagram, une plateforme où il met habituellement en ligne du contenu sur son travail quotidien, de ses routines d'exercice à ses routines d'exercice.

Ignacio se décrit comme : « En colère, je suis grincheux, j'ai ça, ça ne me rend pas fier mais c'est comme ça que je suis », a-t-il déclaré dans Hoy Día. Au cours du même discours, il a avoué que l'une de ses faiblesses est le manque de respect parce qu'il ne les tolère généralement pas.

« Je pense qu'en tant qu'êtres humains, nous avons un énorme bagage d'outils pour nous manquer de respect mutuel et ne voulons tout simplement pas comprendre cette règle simple qui consiste à « ne pas faire à l'autre ce que vous n'aimez pas être fait » [...] J'ai un peu peur de mes quelques puces de ces fautes », a-t-il ajouté.

