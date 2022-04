Quelle est l'intervention chirurgicale que subira Juan Soler

Après que l'acteur argentin Juan Soler ait enregistré une campagne pour célébrer la fête des mères le 10 mai, il a confirmé devant les caméras qu'il subirait une intervention chirurgicale.

Le cœur de telenovela a rapporté aux journalistes de l'émission matinale Sale el Sol qu'il effectuerait une intervention chirurgicale à cause d'une hernie inguinale qu'il contient dans son corps. Il a donc commenté qu'il s'était privé de diverses actions qu'il effectuait dans sa vie quotidienne, comme l'exercice, son attitude face à l'opération présumée est intacte : « Je suis sans gymnase depuis plus de trois mois et demi, mais avec un esprit élevé », a-t-il dit.

Après avoir expliqué la procédure qu'il devra subir à l'hôpital, il a invité en plaisantant tous les médias présents à l'entrevue à lui rendre visite à l'hôpital, ajoutant qu'ils pourraient tenir une réunion amusante.

« Je vais juste partir un jour, le lundi je finis d'enregistrer, je vais à l'hôpital et ils font la chirurgie, qui est la laparoscopie, ce qui est très rapide, je vais dormir cette nuit-là à l'hôpital, donc ceux qui veulent me rendre visite, ils sont tous invités, il va y avoir suck*, chips, musique, dîner, danse, montrer, tout », a-t-il plaisanté. C'est Juan Soler.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Il a également confirmé qu'il ne passerait que deux nuits dans la clinique où il sera opéré, afin de pouvoir rejoindre rapidement les forums où il travaille, cependant, il doit suivre divers soins à la lettre : « Non, s'il y a des soins, je ne peux pas porter, donc vous savez, canard sur le dos (...) nous n'allons pas être capable de faire toutes ces choses ce soir-là, mais tout le reste oui, nous allons être calmes sans soulever de poids », a-t-il ajouté.

Il a également nié avoir peur des chirurgies, car il a confirmé qu'il était « zéro » nerveux dans ces situations, il a même souligné qu'il appliquait lui-même ses injections ou d'autres processus dont son corps avait besoin.

« Non, je suis à zéro coincé avec ces choses, je m'injecte, je m'infiltre, j'injecte ma famille, mes filles, non, ça ne me donne pas de zéros, en fait ils m'ont vue hier et le médecin m'a dit 'Eh bien, vous devez programmer petit à petit, 'et j'ai dit 'Est-ce urgent ? ' et il a répondu : « Non, ce n'est pas urgent du tout, mais vous devez vous en occuper ».

Pour cette raison, l'acteur de 56 ans a mentionné qu'il devrait reporter ses vacances de Pâques, qu'il passerait dans un ranch, ceci parce que le médecin l'avait interdit de toute activité qu'il avait prévue à cet endroit, il passera donc la période de vacances au CDMX.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

« J'allais aller nager dans un ranch pour courir pour prendre de bons Borges pour respirer de l'air frais, mais le médecin m'a interdit, et aller dans un ranch pour m'asseoir, regarder les chevaux courir, les gens nager, Borges s'amuser, je ne veux pas. Je vais rester et profiter de Mexico, qui fait tellement beau en ce moment et peut-être que le week-end j'irai au restaurant d'un ami », a déclaré Juan Soler.

Récemment, l'acteur a été impliqué dans diverses rumeurs concernant une relation présumée avec la journaliste Paola Rojas, depuis le 19 mars dernier, le journaliste mexicain susmentionné, a publié sur son compte Instagram officiel une vidéo qui dénotait un moment très agréable embrassé avec le célèbre, avec deux autres amis, une situation qui a repris plusieurs rumeurs avant la relation d'un couple.

« Déjà très proche du Soler, non ? Ils devraient déjà marcher », « Quel beau couple », « Très beau ! ! ! ! Paola et Juan Soler très beau couple », « Les deux méritent une chance d'être heureux ! J'espère que quelque chose de beau coule », ont été quelques commentaires des adeptes de Paola.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

