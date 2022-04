Pourquoi ont-ils comparé Pony Ruiz à Luka Modric après la victoire du Real Madrid contre Chelsea ?

Pony Ruiz a même montré ses talents sur les terrains de football mexicains, c'est pourquoi ils l'ont comparé à Luka Modric.

Le Real Madrid a une fois de plus sauvé une victoire agonisante qui a prolongé son temps dans la campagne de la Ligue des champions 2021-22. Alors qu'il semblait que Chelsea allait remporter l'exploit à Santiago Bernabeu, Luka Modric a été un joueur décisif pour son équipe pour atteindre l'objectif qui a rapproché son équipe de la remontée. Bien qu'il n'ait pas marqué de but, il a été comparé à Rodrigo El Pony Ruiz en raison de l'assistance qu'il a apportée à Rodrygo à la 80e minute.

Le jeu avec lequel les meringues ont prolongé le match jusqu'à la prolongation s'est déroulé à dix minutes de la fin. Sur l'aile gauche, Vinicius Jr. a servi Luka Modric, qui était plus proche du milieu de terrain. Au lieu de chercher un jeu individuel, le Croate a observé la trajectoire que Rodrygo a suivie vers la grande zone.

Le contexte semblait compliqué. Cependant, Modric a été encouragé à envoyer une passe aérienne avec ses trois doigts en direction de la position exacte de l'attaquant brésilien. Sans s'installer ni recevoir le ballon, Rodrygo a tiré à première intention contre le but gardé par Edouard Mendy et a marqué le seul but dont les Madrilènes avaient besoin pour forcer la prolongation.

La brillante performance de Modric a été une raison pour les fans de football mexicains de se souvenir sur les réseaux sociaux quand Pony Ruiz a fait un geste similaire. Cela s'est produit lors d'une visite que le Santos Laguna Club a effectuée aux Águilas del América à l'Estadio Azteca, au cours de la saison 2004-2005.

La défense de l'Amérique étant bien plantée dans sa ligne, l'attaquant Junior César a effectué un déplacement, similaire à celui de Rodrygo, vers la zone américaniste. Le déplacement a été observé par Pony Ruiz, qui a envoyé une passe à trois doigts qui correspondait également à la position exacte de son coéquipier. Le numéro 10 a terminé avec une tête solide et a battu le gardien de but Sebastian Saja.

« Fier d'avoir vu Pony Ruiz jouer », « Quand il était enfant, Modric a reçu une BimboCard de Pony Ruiz. Il est immédiatement devenu sa référence », « Modric regardait des vidéos du Pony Ruiz au centre », « Le poney Ruiz depuis des temps immémoriaux », « Je savais que Modric l'avait vu ailleurs... Je présente Rodrigo El Pony Ruiz » et « Celui qui n'a pas vu Pony Ruiz passe à une prière Modric », étaient quelques-uns des commentaires à ce sujet sur Twitter.

Dès le départ, Chelsea a mis la pression sur les meringues au milieu de terrain. Grâce au siège constant, à la 15e minute, Mason Mount a réussi à se battre derrière et à recevoir une passe dans la surface de réparation pour placer son équipe à un but du match nul sur le tableau de bord général. Le score n'a pas bougé à nouveau pour le reste de la première mi-temps et Chelsea a remporté la victoire à la mi-temps.

En seconde période, à la 51e minute, un corner a permis à Antonio Rudigier d'égaliser les actions au total et de donner un air d'espoir aux Anglais. Après 24 minutes, Timo Werner semblait avoir dicté l'élimination de l'équipe madrilène, mais cinq minutes plus tard, le génie entre Rodrygo et Luka Modric est apparu.

Karim Benzema est apparu en temps de compensation et a marqué le deuxième but du Real Madrid. Le chronomètre s'est écoulé avec la capacité du Santiago Bernabeu célébrant la résurrection et le passage à la demi-finale du plus important tournoi de clubs du monde.

