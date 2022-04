Ils ont trouvé trois corps brûlés et abandonnés sur le tronçon autoroutier du Chiapas

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Le 12 avril, des éléments du procureur général de l'État (FGE) du Chiapas ont trouvé trois corps brûlés et abandonnés sur un tronçon d'autoroute de la municipalité d'Arriaga.

En conséquence, l'organisme a indiqué qu'un kit d'enquête avait été ouvert pour le crime d'homicide qualifié commis contre des victimes non identifiées.

Selon les médias locaux, les corps ont été bloqués à 8 mètres de profondeur sur le ruban d'asphalte. Ils ont toutefois nié que l'une ou l'autre des trois personnes décédées avait été signalée concernant des personnes disparues.

À la suite du rapport de la découverte, des éléments de la police spécialisée et des services d'experts sont arrivés sur les lieux au kilomètre 33+100, sur l'autoroute Arriaga-Tuxla, pour le boucler et localiser des panneaux afin de clarifier les faits.

Pendant ce temps, les corps ont été transférés au service médico-légal (Semefo) pour effectuer la nécropsie de la loi et l'extraction d'échantillons pour l'identification des profils génétiques.

Le 12 avril, le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a présumé la réduction de 3,5 % des homicides pendant son administration. Malgré cela, il a reconnu que « cela pourrait prendre plus de temps » pour pacifier le pays.

C'est parce que son administration a dépassé le chiffre de 100 000 meurtres au milieu de la période de gouvernance, qui dépasse celle enregistrée dans le mandat d'Enrique Peña Nieto (2012-2018) et Felipe Calderón (2006-2012). Cependant, la tendance des homicides volontaires a légèrement diminué.

Dans ce contexte, six entités sont responsables de 50 % des homicides volontaires mineurs pour les deux premiers mois de 2022 : Michoacán, Guanajuato, Basse-Californie, État du Mexique, Jalisco et Chihuahua ; entités dans lesquelles des massacres atroces ont été observés.

Cependant, des démarcations en dehors de la liste ont également enregistré des manifestations qui soutiennent la crise sécuritaire, comme Guerrero, où cinq corps ont été trouvé. entre décapité dans les sièges et le coffre d'un taxi à Juchitan.

Interrogé par ce scénario, López Obrador a déclaré que 75 % des homicides volontaires enregistrés dans le pays étaient liés à la criminalité organisée, dans les grandes lignes des enquêtes sur le massacre d'une famille de huit personnes (quatre mineurs) à Tultepec, Edomex.

Les experts qui ont traité la scène du crime ont trouvé sur les lieux plus de 30 douilles de balles et un sac contenant des capsules contenant de la cocaïne présumée. L'une des défuntes avait réussi à survivre à l'attaque et a été transportée à l'hôpital Vicente Villada, où elle avait été signalée dans un état délicat. Cependant, quelques instants plus tard, sa mort a été annoncée.

Au moment de leur arrivée dans la colonie de La Cañada, les autorités mexicaines ont retrouvé les sept corps avec le coup de grâce.

Le Bureau du procureur général de la justice (FGJ) de l'État du Mexique a concentré ses enquêtes sur le père de famille, identifié comme étant Jonathan Ulises, parce qu'ils soupçonnent que les quatre hommes qui sont arrivés sur deux motos au house s'en prenait à lui pour recouvrer une dette pour trafic de drogue.

Les enquêtes qui ont suivi le massacre ont révélé que Jonathan, 22 ans, faisait partie d'un groupe de narco-nudistes opérant dans la région.

