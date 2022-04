Comment se porte l'humoriste Polo Polo six ans après sa retraite

L'humoriste Leopoldo Roberto García Peláez Benitez, plus connu sous le nom de Polo Polo, s'est retiré de la scène et d'autres événements en 2016, à ce moment-là, il n'a offert aucune explication, mais quelques années plus tard, des rumeurs sur sa prétendue maladie d'Alzheimer ont commencé.

« Ce que je sais et ce que l'on dit, c'est qu'un bon Polo est aux prises avec la maladie d'Alzheimer, je veux juste que tout se passe bien », a déclaré Jorge Falcón. Pour sa part, Luis de Alba a déclaré qu'il savait qu'il était malade, mais n'a rien précisé à ce sujet.

Récemment, Jorge Carranza El Costeño a révélé qu'il n'avait aucun contact récent avec lui ou un membre de sa famille, mais il sait qu'il a de la stabilité grâce à sa proximité avec l'un des partenaires du bar où il a commencé à raconter des blagues à Mexico :

« Vous avez beaucoup de choses que je ne vois pas votre fils, qui était mon voisin, mais je sais qu'il va bien, qu'il est bien pris en charge, Dieu béni... Mais pour autant que je sache de l'autre partenaire d'El Cuevón, le polo est stable, d'accord », a déclaré le comédien de l'émission De Primera Mano.

L'humoriste a également expliqué qu'il sait qui appartient à son cercle proche et le fréquente :

« Je pense qu'il a rencontré il n'y a pas si longtemps Carla Estrada, avec ceux qui le voient effectivement, Chabelo, cher Jorge Ortiz de Pinedo, sont ceux qui sont le plus en contact avec lui », a-t-il précisé.

Dans le programme De Primera Mano, Jorge Carranza a révélé que Polo était celui qui l'avait aidé à s'aventurer à Mexico, lui offrant ses premières opportunités après son succès à Acapulco.

Alors que l'humoriste était sur le point de se retirer d'un des endroits où il offrait son spectacle, Polo Polo lui a proposé de rester et a trouvé son propre espace :

« Un jour, il me dit 'Ne quittez pas El Cuevón, restez ici, nous allons forger un petit endroit, poussons-nous, 'et j'ai été très honoré par cette invitation du grand maître Polo », a-t-il dit à De Primermano.

Dans une interview pour le programme Mimí Contigo, Jorge Carranza a déclaré qu'il s'était aventuré à raconter des blagues lors d'événements scolaires. À cette époque, il avait moins de 15 ans et que l'argent ne suffisait pas, puisque son premier salaire était de 20 pesos.

Lors d'une conversation avec la chanteuse des Flans, elle a révélé qu'elle ne faisait que répéter les routines que son père faisait en tant que comédien, mais qu'elle ne pouvait même pas comprendre complètement ces blagues.

Dans ces circonstances, Javier Carranza prévoyait de se suicider en tant que « sacrifice » afin que sa mère ait une bouche de moins à nourrir, mais le commentaire d'un chanteur bien connu j'aurais changé d'avis.

Polo Polo est un comédien qui se caractérisait par ses blagues et ses routines pleines de références sexuelles, de double sens et d'humour acide, au point qu'il a été censuré dans les années 1980. Il a également eu quelques apparitions dans des films d'archives tels que The Milk of Zacharias (1986) et The Feared Boy of the Neighborhood (1989).

