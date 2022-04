Daddy Yankee a annoncé trois nouvelles dates au Mexique pour sa dernière tournée

El artista puertorriqueño Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Daddy Yankee a ouvert de nouvelles dates pour sa tournée internationale La ultima vuelta, avec notamment des concerts à Tijuana, Veracruz et Cancun.

Ce 10 avril, Daddy Yankee a publié une nouvelle gamme de dates pour sa tournée d'adieu et a surpris ses fans au Mexique en ajoutant de nouveaux lieux dans la république. Parmi les spectacles déjà prévus à Mexico, Guadalajara, Monterrey et Basse-Californie, il y en a maintenant ceux du 21 novembre à Tijuana, du 2 décembre à Veracruz et du 4 décembre à Cancun.

Jusqu'à présent, aucune date de prévente et de vente de billets n'a été annoncée, car seul le mot « à venir » est lu dans l'annonce.

Este es el nuevo cartel de los conciertos de Daddy Yankee (Foto: Daddy Yankee)

Les dates précédemment confirmées étaient au Baja Beach Fest sur les plages de Rosarito, en Basse-Californie, les 14 et 21 août ; le 24 novembre à Monterrey ; le 26 novembre à Guadalajara et la date pour Mexico a été modifiée du 2 au 29 novembre. Aucune vente de billets n'a été annoncée pour ce dernier site.

Les billets pour les spectacles de Monterrey et Guadalajara seront en vente sur la page Funticket à partir du 13 avril à 10 h 00. La page promotionnelle a déjà partagé les prix des billets.

Precios para los boletos de Monterrey (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Le concert à Monterrey aura lieu au stade de baseball de Monterrey, El Palacio Sultan, et les billets les moins chers seront de 590 pesos dans la zone la plus éloignée de la scène et les plus proches, debout, seront de 2 490, sans tenir compte des frais de service.

L'événement de Guadalajara aura lieu au stade 3 de Marzo, les billets les moins chers seront de 790 pesos, tandis que les plus chers sont de 2 490 pesos debout, et les places dans les boîtes seront à 2 890 pesos.

Precios para los boletos de Guadalajara (Foto: Facebook/Fun Ticket)

Les billets pour le Baja Beach Fest sont maintenant en vente sur le site Web du festival et pour chaque week-end, les billets vont de 429 pesos à 369 pesos, hors frais de service et taxes.

Le fait que Big Boss ait annoncé de nouvelles dates pour sa dernière tournée au Mexique en a fait une tendance sur les réseaux sociaux car, après 28 ans de carrière, le 20 mars, il a annoncé sa retraite de l'industrie de la musique.

Daddy Yankee est considéré comme l'un des pionniers du reggaeton, car depuis plus de trois décennies, il a consolidé des thèmes du genre urbain, tels que Petrol, Dura, Ella Me Rise, entre autres.

Daddy Yankee agradeció a sus fans el apoyo y se despedirá a lo largo de este año (Foto: EFE/Thais Llorca) EFE

À travers une vidéo qu'il a publiée sur son compte YouTube, le chanteur a remercié ses fans pour leur soutien tout au long de sa carrière et a annoncé qu'il se retirerait définitivement de la scène, pas avant de dire au revoir à son public avec la tournée La última vuelta World Tour.

« Aujourd'hui, je vois enfin le but. C'est vous qui m'avez donné la clé pour ouvrir les portes et faire de ce genre le plus grand du monde, c'est le plus grand trésor que je puisse avoir dans ma carrière, j'ai toujours travaillé pour ne pas vous décevoir, pour ne pas chercher un problème avec beaucoup de discipline », a-t-il déclaré dans sa vidéo intitulée Enfin je vois le but.

En plus des concerts qu'il offrira, il fera également ses adieux aux scènes avec l'album Legendaddy.

CONTINUEZ À LIRE :