God Level All Stars 2vs2 : batailles, temps et comment regarder le deuxième jour d'aujourd'hui depuis le Chili

Après une première journée spectaculaire avec plus de 11 000 âmes à la Movistar Arena de Bogotá, aujourd'hui dimanche, le God Level All Stars 2vs2 célèbre son deuxième rendez-vous à Santiago du Chili. L'événement aura lieu au mythique théâtre Caupolican. Il y a 16 couples avec les meilleurs freestylers du monde qui seront mesurés dans le tournoi. Cette discipline du Hip Hop consiste à organiser des batailles de rap, où les MC improvisent avec des rimes.

Rappelons que la première date a été remportée par le duo formé par Nitro (Chili) et Valles-T (Colombie). Ils ont battu le duo de Lokillo (Colombie) et Letra (Venezuela) dans une finale serrée. Aujourd'hui, à partir de 16 heures, ils se rencontreront à nouveau à partir des huitièmes de finale.

Valles-T et Nitro ont été les gagnants de la première date de God Level 2022.

On s'attend à ce que ce soit une date où les paires sont déjà un peu plus consolidées. Du côté des représentants péruviens, ils n'ont pas eu plus de chance la journée dernière et sont restés au premier tour, à l'exception de Stick, qui a fait un duo avec le RC mexicain. Ils sont tombés en quarts de finale. Le duo de Papo (Argentine) et Jaze (Pérou), l'un des favoris et qui a suscité le plus d'attentes, n'a pas réussi à dépasser le deuxième tour, après s'inclinant face au duo Nitro-Valles-T. Au Chili, il doit lever la tête.

DUPLAS PARA GOD NIVEAU TOUTES LES ÉTOILES 2022

La liste a subi la chute de dernière minute de Blon et Sweet Pain en provenance d'Espagne, ils ont donc dû remplacer Romiento (Chili) et Lokillo (Colombie). Voici comment vont les couples qui affronteront Punta de Rimas à ces trois dates restantes :

Chuty (Espagne) - Marithea (Colombie)

Jaze (Pérou) - Papo MC (Argentine)

Nekroos (Pérou) - Skone (Espagne)

Skill (Pérou) - MP (Argentine)

Rapder (Mexique) - Bearing (Chili)

Theorem (Chili) - Stuart (Argentine)

Klan (Argentine) - Manak (Espagne)

Gazir (Espagne) - Mecha (Argentine)

Lokillo (Colombie) - Paroles (Venezuela)

Nitro (Chili) - Vallées T (Colombie)

Loup des steppes (Mexique) - Kaiser (Chili)

Cacha (Argentine) - Métalinguistique (Chili)

Yartzi (Porto Rico) - SNK (Costa Rica)

Lancer Lirical (Venezuela) - Exodus Lirical (République dominicaine)

Skiper (Mexique) - Riddle (Chili)

Stick (Pérou) - RC (Mexique)

God Level All Stars tendrá cuatro jornadas en cuatro distintos países.

DATES ET HEURES DU NIVEAU DE DIEU TOUTES LES ÉTOILES

Au départ, une tournée du tournoi avait été annoncée au cours de laquelle six dates seraient jouées dans quatre pays différents. Cependant, l'organisation a indiqué que pour des raisons de force majeure, les journées à Córdoba et Rosario (Argentine) n'auraient pas lieu. C'est pourquoi il y a maintenant quatre jours qui seront joués.

La date 2. Santiago du Chili est le lieu choisi pour la deuxième étape de God Level AUJOURD'HUI dimanche 10 avril. L'événement devrait commencer à 16 h (heure de la Colombie, du Mexique et du Pérou), 17 h (Chili), 18 h (Argentine) et 23 h (Espagne).

La date 3. Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, est le théâtre de l'avant-dernière phase du 2VS2 du God Level, le dimanche 18 avril. L'événement devrait commencer à 15 h (heure de la Colombie, du Mexique et du Pérou), 16 h (Chili), 17 h (Argentine) et 22 h (Espagne).

La date 4. La grande finale du God Level aura lieu à Madrid. Les 16 couples arrivent en force dans la capitale de l'Espagne, le vendredi 22 avril. L'événement devrait commencer à 15 h (heure de la Colombie, du Mexique et du Pérou), 16 h (Chili), 17 h (Argentine) et 22 h (Espagne).

COMMENT REGARDER GOD LEVEL ALL STARS

Cette année, la plupart des places ont déjà été vendues lors de la conférence, pour ceux qui peuvent le voir en personne. Pour ceux qui veulent le suivre depuis chez eux, cette fois, la mécanique sera différente.

God Level a fait en sorte que le tournoi soit diffusé en direct, mais pas gratuitement sur YouTube comme il l'a toujours fait. Cette fois, la compétition pourra être suivie via la plateforme Ubeat.

En payant un montant de 9,99$, vous pourrez accéder au Total Pass, pour voir toutes les dates. Vous pouvez également opter pour le pass quotidien qui coûte 3,99$.

ANIMATEURS, DJ'S Y JUECES

Bien que les rappeurs soient toujours le point culminant de la journée, certains ingrédients donnent une touche supplémentaire aux émissions. Nous parlons des présentateurs ou des animateurs, de ceux qui jouent la musique, des DJ et qui seront en charge des votes, tels que les jurys.

Le mythique Missionnaire d'Argentine revient sur scène pour animer ces jours avec Serko Fu du Mexique. Sur les planches, il y aura également deux commissaires : Jbeats de Colombie et Sonicko du Mexique.

Et en tant que jurés, Babi (Espagne), Danger (Mexique), Omega (Chili) et Jota (Pérou) ont été annoncés. Cependant, il y a un autre juge dont le nom n'a pas encore été dévoilé.

POURQUOI ACZINO N'EST-IL PAS AU NIVEAU DE DIEU 2022 ?

Le mexicain Mauricio Hernández, alias Aczino, est le plus grand représentant de cette discipline en espagnol. Actuellement, il est le double champion du monde du Red Bull Batalla. Beaucoup se demandent pourquoi Aczino ne fait pas partie de ce tournoi.

il s'est lui-même occupé de l'expliquer sur Twitter. « Cette année, je vais manquer un God Level, j'espère participer au prochain, mais cette fois, je dois préparer un spectacle pour Vive Latino et j'ai besoin qu'il soit à 100%. En plus du fait que j'ai écrit deux batailles dans lesquelles l'une d'elles nécessite une préparation spéciale », a-t-il écrit.

