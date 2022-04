Universitario vs Ayacucho FC LIVE : ils s'affrontent à Cumana City pour la Liga 1

Universitario vs Ayacucho FC : L'équipe crème affrontera les « Zorros » ce dimanche 10 avril au stade Ciudad de Cumana pour la 9e date du tournoi Apertura de Liga 1. Voici tous les détails.

Universitario arrive dans le match avec l'Ayacucho FC après un triomphe contre ADT (2-1) et avec ce résultat a coupé une série de trois matchs sans victoire dans le tournoi Apertura : défaite contre le Deportivo Municipal à l'extérieur (2-1) et le Deportivo Binacional à Juliaca (1-0) ; et un nul contre Cienciano à Monumental. Les crèmes ont retracé leur récent match, mais les sensations du jeu ne plaisent toujours pas au « merengue » des fans.

Universitario devra affronter la hauteur de la province de Huamanga (2772 mètres au-dessus du niveau de la mer) face à une équipe comme l'Ayacucho FC qui a en remorque l'usure de son récent match pour la Copa Sudamericana.

L'Ayacucho FC affrontera Universitario après la défaite face à Sao Paulo (3-2) par le Sud-Américain jeudi 7 avril et avec le sentiment qu'il pourrait avoir plus de chance en fin de match. En outre, le déploiement physique qui a provoqué une usure importante chez ceux dirigés par Alejandro Apud.

L'Ayacucho FC a gagné du terrain au classement du tournoi Apertura après s'être remis de deux défaites consécutives contre Cienciano (1-3) et le Deportivo Binacional (2-3) avec deux résultats positifs : le match nul avec ADT en tant que visiteur et la dernière victoire contre UTC à Cumana City.

Les « Zorros » ont marqué 10 points en huit matches joués en Liga 1 et sont classés 11e au classement. Pour sa part, Universitario, avec 13 unités, se classe septième.

L'entraîneur de l'Universitario Álvaro Gutiérrez a appelé l'attaquant Andy Polo, récemment embauché par le club, après avoir publié un communiqué concernant la solution de ses problèmes personnels. Ainsi, l'attaquant pourrait à nouveau faire ses débuts avec une chemise crème.

L'entraîneur uruguayen ne pourra pas compter sur le gardien José Carvallo et Aldo Corzo blessé. Et l'inclusion d'Alberto Quintero est en attente d'observation et d'examen médical. Par conséquent, Diego Romero resterait dans le but et Ivan Santillán reviendrait dans l'équipe de départ.

CHAÎNE DE TÉLÉVISION POUR REGARDER UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

Le match Universitario vs Ayacucho FC sera diffusé sur Gol Perú via le signal de télévision payante Movistar Tv sur les chaînes 14 et 714 HD. Le duel peut également être regardé en direct et en direct via le streaming via l'application Movistar Play.

L'attaquant Alex Valera a marqué cinq buts en maillot Universitario en Liga 1 2022

LES ALIGNEMENTS POSSIBLES UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

Université : Diego Romero ; Piero Guzman, Federico Alonso, Nelinho Quina ; Gerson Barreto, Angel Cayetano, Jorge Murrugarra, Ivan Santillan ; Piero Quispe, Rodrigo Vilca et Alex Valera.

Ayacucho FC : Italo Espinoza, Minzum Quina, Edinson Chavez, Aldair Salazar, José Guidino, Jair Toledo, Juan Morales, Eric Barrios, José Parodi, Cristian Techera et Nicolas Royón.

CALENDRIER DU MATCH UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

- Pérou : 15 h 30

- Mexique : 14 h 30

- États-Unis (Miami) : 15 h 30

- Colombie : 15 h 30

- Équateur : 15 h 30

- Venezuela : 16 h 30

- Bolivie : 16 h 30

- Paraguay : 17 h 30

- Uruguay : 17 h 30

- Chili : 17 h 30

- Argentine : 17 h 30

- Brésil : 17 h 30

- Espagne : 21 h 30

DERNIERS MATCHS UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

14/08/21 Ayacucho FC 1-1 University

15/05/21 Ayacucho FC 3-3 Université

18/09/20 Université 1-0 Ayacucho FC

09/11/19 Université 3-2 Ayacucho FC

25/05/19 Ayacucho FC 2-0 Université

29/09/18 Université Ayacucho FC 4-2

06/10/18 Université 1-1 Ayacucho FC

20/04/18 Ayacucho FC 4-2 Université

04/03/18 Université 1-1 Ayacucho FC

26/11/17 Ayacucho FC 3-3 University

29/07/17 Université 2-0 Ayacucho FC

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

