Jaguares de Córdoba a confirmé le désengagement de Johan Arango en raison de « désagréments familiaux »

Le League BetPlay I 2022 n'est pas terminé et il y a déjà une première victime officielle d'un attaquant qui ne pourra pas terminer le semestre avec son club.

Il s'agit du footballeur de Vallecaucano, Johan Arango, qui à l'âge de 31 ans a déclaré ne pas pouvoir poursuivre la saison avec Jaguares de Córdoba, une équipe qu'il avait atteinte le 24 février de cette année et dans laquelle il a réussi à disputer cinq matchs aux mains du directeur technique César Torres.

Dans un communiqué de presse, le club de Monteria a confirmé qu'Arango et le défenseur central Hector Urrego ne continueraient pas avec l'équipe féline. Le département de la communication des onze cordoba n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles Johan avait quitté l'équipe, a seulement annoncé qu'en raison de problèmes avec sa famille, il abandonnerait l'entraînement et les matchs de la Ligue 2022 et de la BetPlay Cup.

Voici la déclaration de l'équipe sur son compte Twitter ce samedi matin, le 9 avril :

Anuncio de salidas de jugadores de Jaguares FC, sábado 9 de abril / (Twitter: @JaguaresdeCord)

Du 8 mars au 3 avril, Arango a joué des matches contre le Deportivo Pasto, l'Atlético Nacional, l'Unión Magdalena, l'Atlético Bucaramanga et le Rionegro Águilas, enregistrant une passe décisive et un carton jaune en deux victoires, deux défaites et un match nul.

Arango venait du club du Deportivo Binacional du Pérou, où il n'a pas été épargné par les scandales extra-sportifs constants qui ont entouré sa carrière professionnelle depuis 2009 à ce jour.

Cependant, à cette occasion, l'ancien attaquant de l'Independiente Santa Fe a fait passer sa santé mentale et celle de ses proches avant son travail, comme ce qui s'est passé dans la Ligue BetPlay I 2021 à l'ancien joueur de l'équipe nationale colombienne Fredy Guarín, qui pour des raisons personnelles, il quitte le Millonarios FC en sept matchs joués avec l'entraîneur Alberto Gamero.

Après le désengagement officiel d'Arango de l'équipe de Montería, l'avenir de l'athlète issu des divisions inférieures de l'Amérique à Cali est incertain. Avec une vaste expérience dans le football colombien et avec de courts pas à travers le football mexicain, arabe et péruvien, cela pourrait être l'un des derniers voyages professionnels de Johan, dont l'indiscipline a également affecté sa projection pour atteindre le football européen.

Quant à Jaguares, l'équipe de Monterian marche treizième de la Ligue BetPlay I 2022 avec 17 points cumulés et une différence de buts de -4. L'équipe de César Torres a encore six matchs à disputer dans le « tout contre tous » et elle se battra pour participer aux demi-finales afin de définir le prochain champion colombien.

Du 11 avril au 15 mai, Jaguares affrontera Once Caldas, La Equidad, America from Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellin (DIM) et Junior de Barranquilla.

