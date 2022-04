Est-ce que Bryan Cranston et Aaron Paul feront une apparition dans « Better Call Saul » ?

Bob Odenkirk fait ses adieux au personnage après deux séries incroyables et la consécration définitive. (Netflix)

La dernière saison de Better Call Saul arrivera cette année et pourrait surprendre les fans qui ont commencé ce voyage avec Breaking Bad. Depuis la sortie du spin-off en 2015, il y a toujours eu un point d'interrogation quant à savoir si un caméo de Bryan Cranston serait possible et Aaron Paul, les acteurs qui ont joué Walter White et Jesse Pinkman dans la fiction originale. Au bord de la conclusion, les créateurs de la série dérivée ont abordé cette possibilité.

« Ce serait dommage si le spectacle se terminait sans que [Cranston et Paul] ne se présentent pas, n'est-ce pas ? », a déclaré Vince Gilligan lors d'une conversation avec le magazine Variety. « Vous l'avez entendu ici en premier », a-t-il plaisanté, et le co-créateur Peter Gould a ajouté : « Si jamais ça doit arriver, c'est à ce moment que ces deux spectacles commencent à se croiser. [...] Ces deux mondes se croisent d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, c'est certain . »

L'histoire mettant en vedette Bob Odenkirk fonctionne comme une préquelle de Breaking Bad, diffusée entre 2008 et 2013. Six ans avant les événements originaux, le voyage a commencé avec Jimmy McGill au début de ce siècle, quand il a servi comme avocat de bas nom et a gardé son bureau client dans l'arrière-salle d'un salon de beauté. De cette façon, nous observons la transformation du personnage dans ce qu'il est passé d'être un ancien conman à devenir un homme de la loi et un criminel lié au réseau de trafic de drogue à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Better Call Saul a commencé à diffuser sur le signal américain d'AMC depuis février 2015 et l'intrigue est diffusée depuis cinq saisons supplémentaires à ce jour . En Amérique latine, le titre peut être vu sur la plateforme Netflix et le sixième et dernier épisode des épisodes sortira bientôt. La fin de saison devrait être liée directement au début de Breaking Bad.

Si rien n'est certain quant à un éventuel retour de Bryan Cranston et Aaron Paul dans leurs rôles mémorables, tous deux avaient déjà rejoué leurs personnages en 2019 avec El Camino : a Breaking Bad movie. Le film suit la fuite de Jesse, qui avait été contraint de faire un travail d'asservissement sous le pouvoir du gang dirigé par Todd (Jesse Plemons) et Uncle Jack (Michael Bowen).

Breaking Bad

Vince Gilligan est le cerveau de l'une des plus grandes histoires de la télévision. Walter White (Cranston) était un professeur de chimie qui, étant diagnostiqué avec un cancer du poumon inopérable, trouve la réponse parfaite à ses problèmes financiers : cuisiner et vendre de la méthamphétamine. Il rejoint un ancien élève, Jesse Pinkman, pour lancer une entreprise juteuse qui peut redonner espoir de donner un bel avenir à sa famille, car il a un fils adolescent atteint de paralysie cérébrale et une femme enceinte de sa deuxième fille.

Les productions dérivées de Breaking Bad qui ont ensuite atteint la fin de la série sont Better Call Saul et El Camino : un film de Breaking Bad. Tous ces titres peuvent être visionnés dans le catalogue Netflix. Le 19 avril, la première partie de la saison six de l'histoire de Saul Goodman sera publiée .

