« 365 days : that day », la suite du film numéro 4 parmi les plus recherchés sur Google en 2020, sort le 27 avril. (Netflix)

Le film 365 jours est sorti sur Netflix en 2020 et a donné des chiffres choquants. Il est entré dans le Top 10 quotidien dans plus de 90 pays et s'est classé sur Google comme le quatrième film le plus recherché au monde au cours de l'année.

Avec ces chiffres, il était presque impossible qu'il n'y ait pas de deuxième partie et c'est ainsi que viennent 365 jours maintenant : ce jour-là. Laura (Anna-Maria Sieklucka) et Massimo (Michele Morrone) ont été les protagonistes de ce film dans lequel les scènes de sexe abondent au milieu d'un combat de gangsters. Dans la suite, nous reverrons ce couple, mais la relation entre eux ne sera pas rose.

La jalousie et la trahison seront intégrées à ce lien, et à cela s'ajoutera la complexité que Massimo pose à sa famille. L'apparition de Nacho (Simone Susinna), un homme mystérieux, dans la vie de Laura va générer un nouveau conflit.

Blanka Lipinska, auteure des romans sur lesquels sont basés les deux films, a raconté à Variety cette nouvelle histoire et le rôle que Laura jouera : « C'est sans aucun doute l'histoire d'une femme. Comment nous pouvons être naïfs, aveugles, combien nous aimons, comment nous apprenons de nos erreurs et avons la possibilité de les corriger. »

365 jours : ce jour-là, il a été réalisé par Barbara Białowąs et Tomasz Mandes, tandis que le scénario a été laissé à Mojca Tirs, Blanka Lipińska et Mandes. Olga (Magdalena Lamparska), la meilleure amie de Laura et sa plus fidèle confidente, et Domenico (Otar Saralidze), le lieutenant de Massimo, reviennent également à l'histoire.

Selon Sieklucka, 365 jours : ce jour-là « offre un nouveau regard sur le personnage de Laura, qui a mûri » et « va beaucoup plus loin pour nous en dire plus sur la relation entre amoureux ». Dans la suite, il a ajouté : « elle est plus forte ». Ce commentaire vient peut-être du souvenir des réactions au premier film, accusé d'avoir contribué à la culture du viol en raison de ses scènes de violences sexuelles. Bien que Netflix ait été invité à le retirer de son catalogue, la plateforme l'a laissé arguer qu'il ne s'agissait pas d'une production exclusive mais d'une fiction acquise et qu'elle a un avertissement sur le contenu au départ.

Mais il semblerait que cette suite ne soit pas la seule. Selon les mots de l'auteur, nous pourrions avoir plus de chapitres sur l'avenir de Laura et Massimo. « J'ai créé une histoire qui est maintenant connue dans le monde entier. Je suis fier des acteurs pour leur dévouement au projet et fier de l'équipe qui a travaillé dur sur le film. Une chose que je peux te promettre, c'est que ce n'est pas encore fini ! » , a-t-il annoncé.

