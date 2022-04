Voici les quatre fictions les plus regardées sur Netflix au monde

Les fictions les plus populaires des consommateurs de Netflix ont été dévoilées, et dans ce classement, une fiction latino-américaine, la production argentine Granizo (All Hail), avec Guillermo Francella, l'acteur du lauréat d'un Oscar oscarisé The Secret of His Eyes. Et, comme prévu, la deuxième saison de Bridgerton a également atteint le numéro 1, avec des chiffres stupéfiants.

Dans la deuxième saison de « Bridgerton », l'histoire se concentre sur le vicomte Anthony et sa recherche d'une femme. (Netflix)

Après une excellente première saison — qui a mené l'univers de la série jusqu'à l'arrivée du phénomène coréen The Squid Game — ce deuxième épisode de la série créée par la showrunner Shonda Rhimes, porte la couronne de la reine avec près de 252 millions d'heures de visionnage, ce qui en fait le titre le plus regardé en une semaine sur la liste des fictions parlées en anglais. Un bon chiffre pour rivaliser avec le numéro 1 historique, Squid Game précisément, qui domine avec près de 572 millions.

Bridgerton, basé sur les romans de Julia Quinn, a non seulement captivé le public au point d'intégrer le Top 10 dans 39 pays, mais a également incité la première saison à remonter à la deuxième place, avec 53 millions d'heures de visionnage. Dans le numéro 3 elle a été suivie par l'émission de téléréalité Is It Cake ? (Est-ce que c'est du gâteau ?) , avec 26,5 millions.

Ryan Reynolds joue dans cette histoire futuriste dans laquelle il est accompagné de Mark Ruffalo, Zoe Saldana et Jennifer Garner. (Netflix)

Parmi les films en langue anglaise, The Adam Project, avec Ryan Reynolds, Zoe Saldaña et Mark Ruffalo, s'est installé en première place avec près de 18 millions d'heures de visionnage. Cela lui a également permis de faire partie du groupe des fictions les plus populaires de l'histoire de la plateforme : il s'est classé 5e, avec 227 millions.

Une autre fiction en plein essor est The Bubble (The Bubble), la nouvelle comédie de Judd Apatow, qui a réussi à se classer 2 avec plus de 12 millions d'heures regardées. Pendant ce temps, le documentaire Don't trust anyone : sur la piste du roi des crypto-monnaies, il a dépassé les 12 millions.

Guillermo Francella, acteur du film oscarisé « The Secret of Their Eyes », est le protagoniste du tout nouveau tube « Hail ». (Netflix)

En ce qui concerne les fictions internationales, Hail et Business Proposal (Business Proposal) sont respectivement en tête des films et des séries. Le film avec Guillermo Francella (The Clan, My Masterpiece) figurait dans le Top 10 des 32 pays et s'est classé premier du classement mondial avec plus de 24 millions d'heures de visionnage. Il raconte l'histoire d'un météorologue, Miguel Flores, qui commet une erreur dans les prévisions météorologiques et n'avertit pas la population de la chute de la grêle, qui transforme sa popularité en haine collective et le pousse dans un voyage de découverte émotionnelle.

Un autre film qui s'est très bien comporté dans cette catégorie est Black Crab (Black Crab), avec Noomi Rapace : il est entré dans le Top 10 des 78 pays et a accumulé plus de 11 millions d'heures de visionnage. Cela a fait de l'œuvre d'Adam Berg, qui suit six soldats dans un monde post-apocalyptique alors qu'ils accomplissent une mission mystérieuse, au rang 5 sur la liste des fictions les plus populaires du classement mondial.

Les séries coréennes continuent de fasciner le public : « Job Proposal » est numéro 1 depuis quatre semaines. (Netflix)

Peut-être en héritage du grand impact que The Squid Game a eu, les séries coréennes parviennent à atteindre un large public. Une proposition d'emploi en est un exemple : cette fiction, qui revisite de manière moderne et intelligente l'intrigue pauvre garçon riche en filles, occupe la première place des productions télévisées internationales depuis quatre semaines avec 32,5 millions d'heures de visionnage.

Il n'y a pas que le titre sud-coréen dans le classement : les autres qui se mesurent très bien sont Vingt-cinq vingt et un (vingt-cinq vingt et un), Juvenile Justice, Forecasting Love and Weather et la série de zombies We're Dead (All of Us Are Dead) qui, après 10 semaines, continue sur la liste avec près de 9,5 millions d'heures de visionnage.

CONTINUEZ À LIRE :