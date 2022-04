Préparez des pâtes riches en sauce bolognaise avec la recette péruvienne suivante

Une nouvelle recette à préparer à la maison, avec la variété de pâtes qui existe au Pérou, il n'y a pas de meilleur moyen de continuer à essayer des plats qui nourrissent la gastronomie. Cette fois, il s'agit de sauce bolognaise, avec une recette péruvienne que vous devez mettre à l'épreuve afin de continuer à pratiquer vos talents culinaires.

En ce sens, Acomer.pe apporte une recette pratique, facile à comprendre si vous avez besoin du soutien d'un membre de la famille ou d'un ami. L'idée est que vous sachiez comment préparer des pâtes à la sauce bolognaise sans rien brûler ni manquer d'essayer. Vous devriez être motivé à briser cette barrière qui consiste à ne pas cuisiner, car le jour viendra où vous vivrez seul et vous ne pourrez plus continuer à manger de la restauration rapide ou de l'extérieur.

N'oubliez pas que l'important est de briser les barrières et de continuer à pratiquer. Par conséquent, faites attention aux ingrédients, ne manquez aucun d'entre eux. À propos de la préparation, suivez-la dans l'ordre et n'oubliez aucun détail. Testez vous-même qu'il est temps de cuisiner.

INGRÉDIENTS

- Huile d'olive (3 cuillères à soupe)

- Boeuf haché (150 grammes)

- Porc haché (! 50 grammes)

- Oignon blanc (1/2 unité)

- céleri finement haché (2 cuillères à soupe)

- Ail émincé (1 cuillère à café)

- Carotte en dés (1/2 unité)

- 1 pot de tomate italienne en conserve

- Vin teint à sec

- 1 feuille de laurier sèche

- 1 branche de romarin

- 2 tasses d'eau ou de bouillon de boeuf

- Sel et poivre (au goût)

- Dentifrice (220 grammes)

PRÉPARATION

- Dans une casserole, ajouter 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez 150 grammes de bœuf haché et 150 grammes de porc haché. Ce dernier fournira la graisse nécessaire pour rendre la sauce savoureuse et juteuse. Faire dorer à feu moyen pendant 5 minutes.

- Ajouter 1/2 unité d'oignon blanc et faire revenir à feu doux pendant 5 minutes. 2 cuillères à soupe de céleri finement haché dans la casserole. Ajoutez ensuite une cuillère à café d'ail haché et faites revenir à feu doux pendant 5 minutes. Mettez 1/2 unité de carotte en dés.

- Insérez 1 pot de tomate italienne en conserve. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez le remplacer par 6 tomates bien mûres sans graines et sans peau.

- Ajoutez une bonne touche d'un bon vin rouge sec à tout le mélange obtenu et faites frire jusqu'à ce que l'alcool disparaisse.

- N'oubliez pas 1 feuille de laurier sèche et 1 branche de romarin. L'étape suivante consiste à servir 2 tasses d'eau ou de bouillon de bœuf dans la casserole. Laisser mijoter pendant 40 minutes.

- Retirez les herbes aromatiques et ajoutez du sel et du poivre au goût. Si le sel devient trop sec, ajoutez de l'eau ou du bouillon de bœuf. Vient ensuite l'essentiel, les pâtes al dente.

- Il s'agit de 220 grammes que vous devez ajouter dans le pot avec le mélange pour l'intégrer. Servir dans une assiette et garnir de parmesan râpé ou de persil.

VIDÉO EXPLICATIVE

Recette maison pour préparer de délicieuses pâtes à la sauce bolognaise. Vidéo : Acomer.PE.

AVANTAGES DES PÂTES

Selon La Vanguardia, sa haute valeur énergétique en fait un aliment idéal pour les personnes qui pratiquent une activité physique intense. De plus, les hydrates sont absorbés lentement, de sorte que l'énergie est libérée petit à petit. D'autre part, la teneur en fibres des pâtes aide à réguler le transit intestinal et à lutter contre les problèmes de constipation.

Cependant, sa teneur élevée en gluten en fait un aliment adapté aux coeliaques, à moins qu'une variété ne contenant pas cette substance ne soit consommée. Même avec plus de propriétés, il est basé sur la génération d'une digestion plus lente et plus facile, ce qui le rend moins lourd.

D'autre part, selon Pastas Doria, les pâtes contiennent des glucides pour que l'organisme fonctionne correctement, appelés sucres ou glucides. Il contient un pourcentage élevé de fer où le minéral intervient dans les processus organiques dans tout le corps pour les éléments suivants :

- Aide à la formation de globules rouges.

- Participe au transport de l'oxygène dans le sang.

- C'est un allié de concentration et de fonctions cognitives.

En outre, le portail note que la pâte contient de la vitamine A, de l'acide folique et du zinc. Ce dernier permet d'intervenir dans la synthèse de l'ADN, une bonne cicatrisation, entre autres.

