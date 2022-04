Yina Calderón, insupportable : des voisins l'ont convoquée à une réunion pour 'mauvais comportement' à l'intérieur de leur maison

Dans la telenovela colombienne « Vecinos », Oscar Leal, un chauffeur de taxi qui vit dans un quartier populaire (joué par Robinson Díaz) gagne à la loterie et décide d'acheter un nouvel appartement dans un secteur exclusif, et là les fêtes deviennent constantes à tel point que les autres résidents ne supportent pas leur comportement et prendre des mesures curieuses pour le jeter hors du bâtiment, car les festivités étaient insupportables pour beaucoup.

Eh bien, quelque chose de similaire se produit avec Yina Calderón, dont le comportement dans son nouvel appartement situé à Medellín est similaire à celui d'Oscar Leal. Il y a des mois, l'influenceuse s'était vantée de la nouvelle propriété sur ses réseaux sociaux, indiquant que sur son balcon, elle installerait un DJ set pour s'entraîner et continuer à progresser dans son rôle d'ambassadrice du guaracha.

Ces « pratiques » sont devenues des parties qui sont déjà devenues ennuyeuses pour leurs voisins, au point de mettre en œuvre des mesures pour améliorer son comportement. Pour cette raison, la même femme d'affaires a annoncé sur son profil Instagram qu'une partie de la communauté de l'unité résidentielle où elle vit est déjà fatiguée de ses farras, et c'est pourquoi elle a été convoquée à une réunion extraordinaire de copropriétaires.

À travers une vidéo, Calderón a lu une lettre faite par ses voisins qui lui a été récemment remise. La lettre précise que le comité de coexistence du groupe où elle réside a pris des mesures contre elle.

« Selon plusieurs plaintes que nous avons reçues, le comité de coexistence du groupe, dans l'exercice des fonctions assignées dans le règlement de l'ensemble, le convoque à une réunion le mardi 19 avril à midi afin de faire connaître les plaintes soumises par les multiples rumbas », indique le communiqué les états de l'unité. En lisant la date à laquelle elle a été citée, Yina a dit qu'elle ne pouvait pas y assister, car elle se rendra à Cuba.

Elle a également reproché l'appel de la communauté, arguant qu'elle y vit depuis très peu de temps et que le nombre de rumbas jouées n'est pas proportionnel à l'appel à l'attention lancé.

« Je veux dire, je suis dans ce groupe depuis quatre mois, j'ai organisé deux fêtes, une le soir (...) À quel point tes voisins m'auraient-ils déjà connu ? » , a déclaré l'influenceuse qui a plaisanté avec sa sœur il y a quelques jours à propos du mariage d'Andrea Valdiri et Felipe Saruma.

Plus tard, il a demandé à ses abonnés sur Instagram ce qu'ils en pensaient, réitérant qu'il n'a eu que deux fêtes depuis qu'il vit dans cet appartement. Incidemment, elle a annoncé qu'elle prendra également des mesures liées à son séjour dans l'immeuble.

« Je comprends que dans les bâtiments, évidemment, il faut vivre dans la convivialité et que les voisins peuvent se plaindre, mais je jure que j'ai eu deux fêtes (...) Non, je vais dans une maison, elle n'était pas là », s'est exclamée Yina.

Ces histoires ont été reproduites par plusieurs comptes de divertissement tels que « Info show Colombia », et des centaines d'utilisateurs ont rapidement répondu, remettant en question les actions du créateur de contenu.

Des réactions telles que « Quelle bénédiction qu'il parte ! » ; « Mieux vaut acheter une maison si vous ne savez pas comment respecter » ; « Elle la passe à faire des fêtes et des barbecues et selon elle il n'y en a eu que deux. Oui, bien sûr » ; « Laissez-les le sortir de là pour que ce ne soit pas un bochinchera et que le dernier coca cola ne soit pas créé » et « Qu'il fasse comme les Valdiri qui ont construit -une maison- en dehors de la ville » souligné dans le post.

Enfin, Yina Calderón n'a plus commenté le sujet et on s'attend à ce qu'elle fasse savoir si elle se rendra à la réunion convoquée ou non.

