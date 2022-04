Intempestivement, plusieurs responsables liés à la Quatrième Transformation (Q4) ont invité les citoyens à participer à un rassemblement le 6 avril au Monument au Révolution pour soutenir la réforme de l'électricité promue par le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Parmi les personnes qui ont promu cette réunion figurait la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, qui a été sévèrement critiquée pour avoir partagé l'affiche sur ses réseaux sociaux, ainsi que pour avoir exhorté la population à y assister.

Après l'événement, plusieurs réponses ont été apportées par différents personnages, y compris des membres du Mouvement de régénération nationale (Morena), qui se sont prononcés contre les décisions prises par le quatrième trimestre.

Ce fut le cas de l'analyste politique Gibrán Ramírez Reyes, qui n'a pas perdu de temps et s'est précipitée contre le président de la capitale pour sa participation à ce rassemblement. En outre, il a également rappelé qu'Alfonso Ramírez Cuéllar avait décidé d'inviter à cette même réunion, mais dans le but de parler de la révocation du mandat.

« Ramírez Cuéllar appelle à la mobilisation pour le rappel et Claudia Sheinbaum pour la compagnie d'électricité. Ce qu'ils font le mieux, c'est sans aucun doute l'improvisation et le cri du « président » », a écrit le collègue universitaire de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Une autre personne qui a manifesté son mécontentement est la journaliste Azucena Uresti. Par le biais de son compte Twitter, il a partagé plusieurs images et vidéos. Dans l'un de ces matériaux, deux botargas peuvent être vus, l'un par le président de la capitale et l'autre López Obrador dansant au rythme des tambours.

Un autre communicateur qui a également souligné les irrégularités de cet événement était Joaquín López-Dóriga, qui a montré une vidéo montrant des camions présumés « remorqués » qui ont assisté au monument de la Révolution. « C'est un essai pour la consultation de dimanche », a-t-il écrit.

Jorge Berry, journaliste radio, a qualifié de « désagréable » le discours que S. heinbaum Pardo a accordé, sans craindre les conséquences de ses propos, a remis en question le travail des directeurs de l'INE et assuré qu'ils « n'ont aucune morale autorité » ; il a également souligné que, par leurs actions, « détestent la participation du peuple » de sorte que les boîtes seront prétendument placées dans des endroits cachés et donneront peu de publicité à la consultation.

« Comme c'est désagréable de voir quelqu'un que l'on considère comme intelligent, de lancer un discours de haine, mais surtout de se soumettre à quelqu'un de moins intelligent. Le fanatisme convaincant de @Claudiashein, qui a déjà perdu tout vestige d'un démocrate », (sic), a-t-il écrit.

Au cours de l'événement, Claudia Sheinbaum a pris la parole et a assuré qu'elle était présente à l'événement à la fois officielle et citoyenne, car elle a été élue pour représenter la volonté populaire. « Je suis ici en tant que citoyen, mais aussi en tant que chef du gouvernement. J'ai été élue à la tête d'un gouvernement qui mettrait fin à la corruption et au gaspillage par les dirigeants », a-t-elle dit.

Ces propos ont été critiqués par la politologue Denise Dresser, qui a souligné les irrégularités du président de la capitale, telles que la violation de l'interdiction électorale pour les actes de prosélytisme.

« Je suis ici en tant que citoyen, mais aussi en tant que chef du gouvernement, violant la Constitution, ignorant l'interdiction électorale, faisant du prosélytisme politique interdit par la loi, car comme le président que je vénère, la légalité n'a pas d'importance pour moi et je ne me soucierai pas si je suis président », a également écrit l'écrivain.

Avant la fin de l'événement, il a réitéré son soutien à la possible réforme électorale que proposera le président, qui nécessiterait que les conseillers soient votés par des élections électorales. Une fois que la présidente a conclu son événement, Eugenia León a chanté l'hymne national mexicain.

