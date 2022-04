Le directeur du Parque Fundidora a présenté sa démission pour des raisons professionnelles

Jesús Horacio González a présenté sa démission de son poste de directeur général du Parque Fundidora ce mercredi 6 mars, lors de la session ordinaire du conseil d'administration du parc.

Compte tenu de cela, on ne sait toujours pas qui le remplacera dans son poste, qu'il a occupé pendant sept mois, mais on sait que sa démission était due à une opportunité professionnelle plus adepte de ses projets personnels.

La démission a été présentée en présence du secrétaire général du gouvernement, Javier Navarro Velasco, et de la présidence du Conseil, dirigée par Bernardo Bichara Assad, comme l'a annoncé Milenio. Dans une lettre de remerciement, il a écrit :

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

Il convient de noter que Horacio a reçu des critiques pour sa gestion du parc Fundidora, situé à Nuevo León, après que le festival Tecate Pa'l Norte ait eu cet endroit comme lieu, une grande partie de ses espaces verts ont été touchés après qu'il a été organisé où l'alcool a été vendu dans un espace public.

À l'époque, l'ancien réalisateur avait souligné que grâce au festival, 10% du box-office avaient été obtenus et il avait prédit que pour l'édition 2022, le bénéfice serait de 12%. Pour ce qui est de la nourriture et des boissons, il a estimé qu'il serait d'environ 15% contre 10% l'année précédente.

Malgré cela, il a assuré qu' « avec les conseils et la vision du président et des membres du conseil d'administration », le parc Fundidora sera l'un des meilleurs espaces publics du Nuevo León et du Mexique. Il a également remercié le gouverneur Samuel García pour l'invitation à rejoindre son administration.

Horacio González était chef du bureau de la direction générale du Parque Fundidora depuis le 7 octobre 2021. Cependant, il était auparavant suppléant au Sénat de la République pour le groupe parlementaire du Parti d'action nationale (PAN), en remplacement du sénateur agréé Victor Fuentes Solis.

Jesús Horacio a terminé ses études de premier cycle à l'Université de Monterrey dans le cadre d'une carrière en administration des affaires. Il a ensuite complété sa maîtrise au Tecnológico de Monterrey et à l'université Rey Juan Carlos en Espagne.

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

Le parc Fundidora est l'un des espaces publics les plus emblématiques de Nuevo León, non seulement parce que c'est là que le président Andrés Manuel López Obrador a ouvert le Salon de la renommée pour le baseball (son sport favori), mais aussi pour sa capacité à accueillir différents événements culturels.

Le 4 novembre 1988, le Fundidora Park Trust a été officiellement créé, un projet de l'Initiative privée et du gouvernement de Nuevo León, afin de le convertir en un espace de divertissement, d'éducation, de sport et de culture. Ce n'est qu'en 2006 qu'il a été transformé en un organisme public décentralisé.

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) lui a décerné le titre de Musée du site d'archéologie industrielle pour son patrimoine pour l'entité, grâce à la valeur historique de ses 27 macrostructures et 127 outils en acier, qui sont aujourd'hui des pièces muséographiques.

Selon son site officiel, il enregistre environ 8,5 millions de visiteurs par an, couvre une superficie de 144 hectares, possède 2,35 kilomètres de canaux d'eau artificiels, deux lacs, 23 fontaines et 3,4 kilomètres de pistes.

