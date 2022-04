En raison des protestations des motocyclistes, Bogotá a connu une journée de chaos en matière de mobilité

L'arrêt annoncé des motocyclistes - opposé à la restriction du barbecue ordonnée par le bureau du maire, dont il tient la mise en œuvre pour les prochains jours - a provoqué un effondrement de la mobilité du système de transport public et des véhicules privés dans la capitale de la République.

La manifestation, convoquée par le groupe Moteros CO, consistait en des blocages occasionnels d'artères et des manifestations pacifiques dans différentes parties de la ville, à partir de l'après-midi du lundi 4 avril.

Les affections de TransMilenio, ainsi que les stands de l'Avenida 68 des deux côtés de la route, ont été la note prédominante de la journée où, encore une fois, de longues files d'utilisateurs ont quitté les lignes articulées pour rentrer chez eux à pied.

Ce n'est que jusqu'à 22 h 38 que le Secrétariat à la mobilité de la capitale a annoncé la réouverture du portail des Amériques — à l'ouest de la ville — ainsi que d'autres points névralgiques, tels que les stations Transversal 86 et Patio Bonito, situées au sud-est de Bogotá.

Auparavant, les gares de Pradera, Marseille, Avenida de las Americas avec Avenida Boyacá et Mandalay ont été rouvertes. Après 21 h 00, les services de restauration ont été activés à Banderas.

Au moment de la rédaction de cette note, les manifestations avaient diminué aux points de rassemblement du NQS avec la rue 60.

Le district continue d'être ferme avec la restriction à l'homme du barbecue

Bien que la maire Claudia López ait annoncé une conférence de presse pour mardi, le bureau du maire a insisté sur le fait que la restriction des barbecues à moto à Bogotá les jeudi, vendredi et samedi, de 19 heures à 4 heures du matin, reste en vigueur malgré les protestations.

La mesure en tant que telle débutera jeudi prochain entre 19 h 00 et 4 h 00 ; les associations d'utilisateurs considèrent que cette mesure viole leur droit à la mobilité.

Le bureau du maire a appelé les citoyens à « tous collaborer et contribuer à notre propre sécurité », en gardant à l'esprit que les jours de la restriction sont ceux où les taux de criminalité sont les plus élevés. « En soirée et aux premières heures du jeudi au samedi, il y a eu 27 % des homicides avec des tueurs à moto et 32 % des vols qualifiés », a déclaré le district.

Il convient de rappeler que cette mesure est née en premier lieu à la suite des deux récentes attaques subies par la capitale dans la ville de Ciudad Bolivar. Selon la mairesse Claudia López, les restrictions sont mises en œuvre dans le but d'atténuer ces risques, car les deux événements « se sont produits juste samedi soir ».

L'administration Lopez a souligné les efforts déployés par d'autres secteurs du public : les entreprises ayant un service public jusqu'à 5 heures du matin sont liées aux fronts de sécurité locaux pour prévenir les querelles et protéger leurs clients, et les parcs, les places et les espaces publics seront fermés à 22h00 à tout l'activité de groupe et la consommation d'alcool.

« Les motos, qui circulent librement, sans pioches ni plaques, qui ne paient pas de péages et ont moins de taxes, sont invitées à se joindre à ces efforts », a déclaré le district, notant quelles sont les deux actions minimales à contribuer : porter une identification publique et visible, et qu'elles n'ont pas de barbecue pendant seulement trois jours la nuit. Il a également rappelé que les nouvelles mesures « se caractérisent par leur caractère partiel et temporaire », puisqu'elles dureront jusqu'en juin 2022.

