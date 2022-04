Corrido de Feliciano : la chanson du vieil homme qui a défendu son ranch des narcos à la mort

Au fil du temps, la lutte contre le crime organisé a été menée par le ministère public, la police municipale, étatique et fédérale, voire l'armée, la marine ou la garde nationale, mais les citoyens sont également entrés dans la société civile.

Que ce soit par le biais de mouvements tels que les groupes d'autodéfense dans les territoires ou les peuples de divers États, ou de légendes de femmes et d'hommes qui ont levé les armes, y compris des collectifs pour rechercher, localiser et secourir les personnes disparues, l'esprit du public pour rétablir la paix dans leur vie augmente.

Certaines de ces histoires ont tout inspiré, des films aux livres, en passant par les poèmes, les bandes dessinées, les personnages de fiction et même les chansons, en particulier les corridors nordiques de style épique lyrique, où l'histoire des soi-disant héros a été brièvement tournée.

Las autodefensas tienen como objetivo desplazar al crimen organizado de sus tierras y recuperar la paz (Foto: AP Photo/Armando Solis)

Un exemple clair de cette dernière catégorie est le Corrido de Feliciano, du groupe Calibre 50, sorti en 2013 avec leur album complet intitulé Corridos de Alto Calibre, où s'est poursuivi la série du genre qui les a rendus célèbres.

Musicalement, c'est une composition classique qui trouve sa base dans sa section de vents puissante et rythmée avec un tuba furieux comme protagoniste principal, une performance de percussion habile pleine de redoubles, ainsi que l'accordéon représentatif d'Eden Muñoz qui a donné de la personnalité au groupe depuis sa création.

Calibre 50 se caracterizó en alguna época por la interpretación de corridos y narcocorridos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Dans les paroles, on retrouve l'histoire d'un homme nommé Feliciano, qui a été approché par des membres du trafic de drogue, qui l'ont violemment menacé de le retirer de ses terres et de commencer à y planter de la drogue.

Selon la chanson, ils lui ont offert de l'argent pour partir avec tout et sa famille, mais l'homme a refusé et a fini par défendre son ranch avec des balles contre un violent cartel du crime organisé.

Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

L'histoire est tout à fait vraie, et il s'agit d'un homme courageux qui a répondu au nom d'Alejo Tamez Garza, qui a décidé de se tenir derrière a fermé les portes de sa maison pour faire face au commandement qui cherchait à s'emparer du terrain.

Don Alejo, comme lui ont dit avec confiance ses amis, sa famille, ses voisins et ses connaissances, a reçu dans son ranch des membres du trafic de drogue gainés d'armes d'épaule qui lui ont donné 24 heures pour remettre sa propriété entre les municipalités de Padilla et Güemes, à 15 kilomètres de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

L'homme de plus de 70 ans était le meilleur chasseur de la région, un homme et un père aimant, tendre et dévoué, qui gérait la pêche, l'agriculture et l'élevage au Rancho San José.

Alejo Garza Tamez murió en el enfrentamiento, pero se llevó consigo a cuatro sicarios (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Ses proches ont reçu l'ordre de quitter la ferme et de laisser la vie derrière eux telle qu'ils la connaissaient. Ses travailleurs ont été avertis de ne pas retourner au travail le lendemain. Don Alejo préparait déjà un plan violent pour, si nécessaire, défendre ses terres de sa propre vie.

La nuit, une poignée de camionnettes apparaissaient chez lui avec assez d'hommes pour prendre sa maison, son ranch et ses terres sans problèmes majeurs, mais ils n'avaient pas de Tamez Garza retranché, avec des armes dans les portes et les fenêtres.

Don Alejo est mort d'une balle dans le front, le coup de grâce, lorsque les criminels ont réussi à accéder à sa propriété, mais sur le chemin, a compté la Marine, quatre tueurs à gages sont également tombés par les coups de feu du septuagénaire.

Don Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico, convirtiéndose en una de las pocas historias heroicas que han protagonizado un corrido en años recientes (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Les médias qui se sont rendus dans la région ont fait état des centaines de douilles percutées par l'esplanade et des impacts de trous gauches d'au moins 5 calibres dans les murs, les portes et les vitrines.

Malheureusement, les autorités qui sont venues dans la région, la marine mexicaine, ont même laissé un dossier de 200 pages. Pour le meurtre d'Alejo Tamez Garza, il n'y a pas eu d'auteur.

Les couloirs du brave vieil homme sont également interprétés, selon ses propres termes, par des groupes tels que Los de la 30, ou Los Ramones de Nuevo León avec le thème « La dernière chasse », « El Corrido De Don Alejo Garza » du Fils de Chila, « Le chasseur de cerfs » d'El Gallo Fino, et « Don Alejo Tamez » d'El del Rancho y Sus Compas, entre autres.

