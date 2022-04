Qu'est-il arrivé à MySpace et Hi5, les réseaux sociaux qui ont réussi à dominer le monde et qui ont échoué

La croissance des réseaux sociaux a définitivement été exponentielle ces dernières années, simplement en jetant un coup d'œil il y a 15 ans pour constater à quel point ils ont changé, voir lesquels sont tombés en cours de route et tous les nouveaux projets qui sont aujourd'hui indispensable dans la routine quotidienne des gens

La grande majorité a pu voir la croissance de géants comme Facebook, ainsi que sûrement des records Hi5 ou MySpace. Ensuite, Infobae propose deux des réseaux sociaux les plus populaires qui ne sont plus disponibles, mais qui ont été des pionniers dans la connexion des personnes via Internet.

Qu'est-il arrivé à MySpace et pourquoi il n'a pas réussi avec l'essor des réseaux sociaux ?

Myspace est une plateforme née en 2003 qui, au fil des ans, a gagné la gloire auprès de la population. Huit ans après ses débuts, le réseau a accueilli 33 millions de visiteurs aux États-Unis.

De 2005 à 2008, Myspace est devenu le réseau social le plus visité au monde car il a également été l'un des premiers. Cependant, avec l'émergence de nouvelles pages et de nouveaux portails, leur popularité a considérablement diminué, en particulier en Amérique latine.

Red social MySpace. (foto: MuyComputer)

Bien qu'elle soit restée parmi les plateformes les plus visitées, tout a changé avec la présence de Facebook, créé par Mark Zuckerberg. L'impact après l'arrivée du nouveau réseau social a été tel que le nombre de travailleurs de la plateforme est passé de 1600 à 200 en deux ans.

La plateforme de blogs photo était très populaire auprès des adolescents, bien qu'elle soit accessible à toutes les personnes ayant une adresse e-mail. MySpace était basé en Argentine, ce qui a considérablement aidé le fait que la plupart de ses utilisateurs venaient d'Amérique latine, tout comme Hi5, dont il sera question plus loin

Outre les fonctionnalités de partage de photos, le site Web proposait des services tels que la messagerie privée et les paramètres de taille de police, d'arrière-plan et de couleur des liens.

MySpace. (foto: iSenaCode)

Une autre caractéristique de ce réseau social était de placer une image et une liste de fichiers contenant des facteurs plus importants dans la vie personnelle des gens, tels que des sports, des émissions de télévision, de la musique et des liens que l'utilisateur visitait régulièrement.

Une autre information importante qui n'a pas très bien plu aux utilisateurs de la plateforme est que MySpace a conclu un accord avec Google, qui a doublé le nombre d'annonces sur son site. Comparé à l'offre simplifiée de Facebook, la conception publicitaire bondée de MySpace était littéralement une horreur.

Anuncios en MySpace. (foto: El Economista)

Et qu'est-il arrivé à Hi5, le réseau social qui a conquis l'Amérique latine

Le réseau social fondé par Ramu Yalamanchi a été créé en 2003 avec un succès mondial, accumulant plus de 70 millions d'utilisateurs enregistrés 4 ans plus tard. À son apogée, la plateforme est devenue l'un des 40 sites Web les plus visités au monde, notamment en Amérique latine.

Perfil de un usuario en Hi5. (foto: Aweita)

Cependant, sa popularité a décliné pour devenir une idée complètement différente : le développement des jeux vidéo. En 2010, hi5 a cessé d'être un réseau social et est devenu partie intégrante de l'univers des jeux sociaux ; cependant, après avoir enregistré près de 3 milliards de visites par mois, le site est tombé à seulement 46 millions. Pour cette raison, il a été vendu à Tagged.

Ensuite, lorsqu'une personne appuie sur le lien suivant, elle se rend compte que l'interface n'est plus la même. Lorsque vous essayez d'accéder au compte et de le récupérer, cela indique que le courrier n'est plus activé. Mais vous pouvez toujours créer un nouveau profil.

Hi5. (foto: Hi5)

Il existe cinq options, à savoir me connaître, explorer, boîte de réception, jouer et profil :

- Apprenez à me connaître, c'est comme Tinder ; des profils apparaissent qui peuvent être acceptés ou rejetés.

- Dans Parcourir, il existe plusieurs profils, vous pouvez en sélectionner un et contacter cette personne.

- Play est la section des jeux.

- La boîte de réception correspond aux messages directs et le profil est le profil de l'utilisateur.

Donc, si à un certain moment un utilisateur a pensé à la possibilité de récupérer vos photos, ce n'est plus possible.

Il ne reste plus que le souvenir des années où Hi5 a été utilisé, lorsque les écoliers sont rentrés de l'école et qu'ils pouvaient passer des heures devant l'ordinateur à éditer le profil avec différentes options pour définir l'arrière-plan, des vêtements longs, GIF, entre autres outils.

