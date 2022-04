Pour tentative de féminicide, il a été capturé célèbre compositeur vallenato

Depuis le 31 mars, les dialogues entre la candidate à la présidence Ingrid Betancourt et l'ancien président Álvaro Uribe Vélez et la figure de proue du Democratic Center ont été consolidés. Après de multiples interactions sur les réseaux sociaux où les deux personnalités ont confirmé leurs approches, ce qui a surpris plusieurs internautes et citoyens car la dirigeante de Verde Oxigeno avait rejeté de nombreux secteurs traditionnels et était l'une des raisons pour lesquelles elle a quitté la Coalition du centre Esperanza, Uribe Vélez a partagé sur Le 4 avril, une vidéo dans laquelle il a confirmé que Betancourt le rencontrera.

« J'apprécie la généreuse acceptation du dialogue avec nous par la Dre Ingrid Betancourt. Avec le Dr Ingrid, je partage les souffrances de mon pays natal, au milieu de mes lacunes, ma vie publique a été celle du dialogue avec les citoyens, au cours des huit années de gouvernement, je me suis engagé intensément avec mes compatriotes, avec les travailleurs, les entrepreneurs, les secteurs sociaux, la communauté en général, les maires et les gouverneurs quel que soit le contexte politique de son élection », a noté le membre du Parti au pouvoir.

Dans l'espace, il a profité de l'occasion pour parler des accords de paix et a souligné qu'il n'avait jamais voulu les arrêter, mais a tenté un accord national pour modifier les propositions initiales.

« Lorsque le « Non » a remporté le plébiscite, notre réponse a été la recherche d'un accord national pour réformer les textes de La Havane, proposition qui nous a été refusée. Nous n'avons jamais demandé que les accords soient réduits au silence, comme le gouvernement l'avait déclaré au cas où il perdrait le plébiscite. Contrairement à la foi, la vérité est un point viable, un concept enrichi par le dialogue. Nous écouterons le Dr Ingrid avec un respect absolu, nous lui parlerons avec notre cœur. Nous sommes unis par la patrie et la démocratie. », a conclu l'ancien président.

La nouvelle avait déjà été annoncée par Betancourt elle-même. Le 31 mars, après le débat organisé par l'université Javeriana de Bogotá, Betancourt a déclaré à la presse qu'elle était ouverte à rendre possibles des alliances pour le premier tour avec l'uribisme.

En outre, elle s'est dite reconnaissante à Álvaro Uribe d'avoir coordonné l'opération Jaque, au cours de laquelle elle a retrouvé sa liberté après avoir été kidnappée par le groupe de guérilla des FARC de l'époque. En outre, il a reconnu qu'en raison de la situation judiciaire de l'ancien sénateur, personne ne souhaite nouer d'alliances avec lui pour les élections présidentielles.

« Avec le Dr Álvaro Uribe, je suis reconnaissant de lui devoir ma liberté, mais aussi d'élargir les possibilités de dialogue avec tout le monde. Il se trouve actuellement dans une situation compliquée : tout le monde le rejette. Je pense qu'il est également important pour nous, s'il y a un désir de mettre fin à la machine, qu'elle vienne de n'importe quel niveau ou spectre idéologique », a déclaré Ingrid Betancourt.

Elle a toutefois clairement indiqué, comme elle l'a fait à plusieurs reprises, que les lignes rouges pour les adhésions avec elle sont que les partis politiques et les personnalités n'ont pas, ce qu'elle appelle, de « machines ».

« Nous avons eu des contacts avec le Democratic Center. La vérité, c'est que pour nous, la frontière rouge est constituée de machines. Ce sont des débats qu'ils auront en interne, mais j'espère que lors de ces élections, nous pourrons construire un front uni pour un pays, en laissant les machines de côté et en offrant à la Colombie un choix », a déclaré la seule femme candidate à la présidentielle dans cette course électorale.





