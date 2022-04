Ethel Pozo évoque la grève des transports : « Nous vivons l'un des pires moments de l'histoire de notre pays »

Ethel Pozo a exprimé son indignation dans America Today devant la hausse des prix, raison pour laquelle des centaines de villageois sont descendus dans la rue pour faire entendre leur voix de protestation. L'animateur a décrit ce moment comme l'un des pires de l'histoire du Pérou.

Il est à noter que ce 4 avril, l'espace a fourni une édition spéciale où il a créé des liens en direct pour montrer la situation dans notre pays. « Nous assistons à l'un des pires moments de l'histoire de notre pays, pas seulement de l'essence, mais aussi de la nourriture, alors comment pouvons-nous y faire face », a commencé le présentateur de télévision.

Il a également évoqué les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du programme, car ils comprennent qu'une mère n'est pas en mesure d'acheter du poulet ou de la viande pour préparer la recette qu'elle enseigne dans sa séquence de cuisson.

« Dans un programme qui propose de la cuisine tous les jours, nous avons dû modifier notre menu parce que je ne peux pas vous présenter une recette de poulet car qui peut acheter le poulet ? Je ne peux pas, impensable, de la viande ? Qui va l'acheter ? » , a déclaré le présentateur avec indignation, puis a annoncé que le plat de cette édition serait des croquettes de pois avec des gésiers cuits, une recette « économique et nutritive ».

L'animateur de télévision a exprimé sa solidarité avec les villageois et a indiqué que « les gens veulent des faits ». « Il n'est plus possible de poursuivre la hausse de tous les aliments du panier de base. Aujourd'hui (4 avril), nous avions un menu prévu, mais c'était une édition spéciale parce que quand il faut rire, on rit, mais quand il y a ce genre de nouvelles on ne peut pas être des étrangers », a-t-il dit.

GISELA VALCÁRCEL EST SOLIDAIRE DES RÉSIDENTS

Gisela Valcárcel est une autre personne qui a également exprimé sa solidarité avec cette situation. Par le biais de son compte Twitter, l'animatrice de télévision a indiqué que les gens ont toujours raison.

« Arrêts, mécontentement et indignation, c'est ainsi que commence la semaine au Pérou. Ce qui peut aggraver les choses, c'est de voir Martín Vizcarra continuer à tromper et Francisco Sagasti dire ce qui pourrait être fait maintenant. Assez de gens sont sortis et les choses vont sûrement changer, les gens ont toujours raison », a écrit Gisela Valcárcel sur Twitter.

Comme vous vous en souvenez, ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime contre le match de Pedro Castillo. À une occasion précédente, la pom-pom girl blonde avait déclaré que le président essayait simplement de désunir le pays.

Gisela Valcárcel publica post contra Pedro Castillo. (Foto: Twitter)

JANET BARBOZA MORTIFIÉE PAR UN ARRÊT DE PORTEURS

Le 4 avril, Janet Barboza a parlé de la grève des transports dans le cadre du programme América Hoy. Le présentateur de télévision a qualifié la situation dans le pays de « terrible ».

« Nous assistons à des événements vraiment terribles qui se sont produits il y a une heure, nous voyons des personnes blessées, des querelles avec la police, des affrontements, une véritable terreur, le Pérou convulse parce que rien n'est à portée de main », a déclaré Barboza, qui n'a pas hésité à demander au journaliste de faire attention.

« Osvaldo, veuillez vous demander d'être très prudent, nous voulons les informations, tout en préservant votre sécurité. J'ai l'impression qu'il y a plus de protestants », a-t-il dit.

